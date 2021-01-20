Экстрасенс Миронова рассказала о проклятии сериала «Глухарь»

Ясновидящая Дарья Миронова рассказала о проклятии сценария сериала «Глухарь», которое продолжит забирать жизни исполнителей ролей в многоэпизодной киноленте.

В течение последних нескольких лет при странных обстоятельствах из жизни ушли 13 человек, которые работали над сериалом «Глухарь» или играли в нем роли.

Последней «жертвой» стал актер Дмитрий Гусев, скончавшийся 13 января. Тело мужчины нашли в его машине в черте Москвы. Экстрасенс Дарья Миронова сообщила, что его смерть не была случайной и связана с проклятием.

«Проклят сценарий. Актерам всегда нужно помнить, что есть роковые, опасные роли, которые могут влиять на карму, судьбу, в том числе это касается "Глухаря"», — заявляет ясновидящая.

Экстрасенс сообщила, что создатели сериала могут избавиться от проклятия, если изменят название и добавят новых персонажей в сюжетную линию. Она также отметила, что нужно изучить судьбу сценаристов, чтобы понять, как их карма могла повлиять на судьбу актеров.