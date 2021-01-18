Четыре знака зодиака, которые не везет в браке

Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых не сразу находят свое счастье и способны построить крепкий брак.

Девушки-Раки легко влюбляют в «плохих парней», уверены астрологи. С самой первой влюбленности их притягивают маргиналы, альфонсы, недооцененные поэты и непризнанные гении. Не успевает девушка-Рак осознать, что ее возлюбленный далеко не принц, как на пальце уже есть заветное кольцо, а в паспорте штамп. Сделать из мужчины свою мечту получается у единиц, поэтому браки чаще всего распадаются. И хотя развод на время опустит на землю мечтательную особу, вскоре ситуация повторится.

Непросто может мужчины, который решит жениться на Близнецах. Жена-Близнец большую часть своего времени будет проводить на работе, о ведении быта тут и не будет речи. Дома же она будет закатывать грандиозный праздник, которому не будет равных. Любой от таких вечеринок в результате устанет, но только не женщина-Близнецы. Брак для нее будут успешным, если она выберет себе в спутники жизни домоседа, но привлекают ее чаще всего ловеласы с кучей психологических проблем.

Настоящим аттракционном может показаться совместная жизнь с женщиной-Львом. Да, чаще всего Львицы — очень красивые женщины, от которых невозможно отвести взгляд, но дома установится строгий авторитарный режим. Даже спустя годы после развода она будет раздавать команды. Кроме этого, на фоне женщины-Льва все остальные просто блекнут. Ну и как после девушки мечты можно влюбиться вновь?

Девы могут замечтаться и невероятно завысить себе планку ожиданий от брака. Девушки ожидают, что каждый день, приходя с работы, дома их должен ждать вкусный ужин и рассыпанные лепестки роз, но реальность разбивает все мечты. Закончится такой брак разводом, считают астрологи.

Каким бы ни было предсказание астрологов, каждой человек сам строит свою судьбу.