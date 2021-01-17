Вето на бурные романы — любовный гороскоп на 18-24 января

Венера в Козероге всю неделю будет покровительствовать сдержанности и обязательности в любви.

Мгновенно вспыхнувшее между людьми притяжение и головокружительные романы сейчас исключены. Люди будут долго думать, взвешивать, решать, подходит ли им человек. Но уж когда определятся, что да, нужен, то ничто их не остановит: своего в любви все будут добиваться крайне упорно и целеустремленно (особенно во вторник). В уже сложившихся отношениях мало романтики, но много надежности. В такие периоды хорошо практически обсуждать вопросы общего бюджета, жилья, детей. Если сейчас принять решение о браке, то можно быть уверенными, что оно не будет принято сгоряча. В семейных парах, наоборот, станет больше тепла: супруги начнут больше ценить проведенные вместе годы, надежность и стабильность своего союза. Самым хорошим станет конец недели: трин Луна — Венера в пятницу и секстиль Венера — Нептун на выходных смягчат суровый фон этой недели и внесут в отношения романтические нотки.

Овен ‌‌

Овнов может потянуть на любовные подвиги в интервале с вечера понедельника по утро среды. Важно избегать при этом импульсивных действий по устаревшей схеме. В выходные звезды советуют не откладывать обсуждение интересующих вариантов (особенно, касающихся денег, работы и непосредственно отношений).

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам стоит контролировать свои порывы 21-22 января. Чтобы инициатива была удачной, звезды советуют не смешивать работу и симпатии, а также держаться тактики «меньше слов, больше дела»: все скажут ваши поступки. Избегайте выяснять отношения и комментировать свои планы.

Близнецы

На этой неделе влюбленных Близнецов подстерегают неприятные ловушки. Они особенно вероятны на близкой дистанции и в интимной обстановке. Спасительный беспроигрышный ход - нейтральное общение. Вам будет о чем поговорить с партнером, особенно, в начале и в конце недели. Наименее удачны 21-22 января.

Рак ‌‌

На этой неделе звезды обещают Ракам благоприятный ход свидания 21 и 22 января - при условии, что их не будут окружать случайные люди и чересчур непривычные декорации. Все это будет нервировать не столько партнеров, сколько самих Раков (особенно, когда дело касается интимных проявлений любви).

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы часто проявляют чувства невпопад, и то же будет верным в отношении их партнеров. Чувствуя это, обе заинтересованные стороны могут прятать свои переживания за дружескими беседами, разговорами о работе, науке или политике. Худшие дни для контакта - четверг и пятница.

Дева ‌‌

На этой неделе звезды содействуют любовным инициативам Дев в четверг и пятницу. Не обойдется без отдельных сюрпризов (в том числе, в дороге или при попытке наладить связь), но недоразумения будут разрешены, причем довольно оригинально. В выходные место любовных серенад займут разговоры о работе.

Весы ‌‌

На этой неделе Весам не слишком фартит в поиске любви и развитии отношений, поэтому в новых романах звезды советуют им придерживаться нейтрального тона, не набирать темп и не сокращать дистанцию раньше срока. Одиноким Весам не стоит делать драму века из своего одиночества. Наиболее удачны выходные.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе трудно выбрать идеальный момент для свидания. Как бы они ни готовились, возможен неожиданный поворот событий - например, внезапный каприз любимого человека. Но базовая гармония с представителями противоположного пола им все же обеспечена, поэтому бояться провала не стоит.

Стрелец

На этой неделе любовная жизнь Стрельцов состоит из причудливой смеси предприимчивости, общительности и компромиссов. Выбрать одну-единственную тактику и придерживаться ее у большинства Стрельцов не получится. Флирт и приключения хороши разве что в качестве набора опыта, если вы не уверены в себе.

Козерог

На этой неделе любовные дела Козерогов идут ровно, что не может не радовать. Получат развитие личные симпатии. Дадут эффект предпринятые оригинальные инициативы. Сохранится (а при правильном подходе к делу усилится) взаимность. Разрешатся недоразумения. Наиболее гармоничные дни - 21 и 22 января.

Водолей

Водолеев эта неделя толкает к мнимому прогрессу в любовных делах, который не имеет мало общего с прогрессом истинным. Единственно правильным курсом для них пока остается работа с собственным любовным прошлым, которое наверняка представляет собой сложную картину. Пора «отделить зерна от плевел».

Рыбы ‌‌

На этой неделе звезды советуют влюбленным Рыбам не пропускать 21 и 22 января. Важном помнить, что это не только дни чувственной гармонии, но и время информационных сюрпризов, неожиданных виражей в пути или смены планов. Но волноваться за исход дела не стоит: все треволнения закончатся благополучно.