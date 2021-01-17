Цирк приехал: неделя конфликта Юпитера с Ураном

Ближайший период (по крайней мере до 24 января) будет отмечен ростом влияния цикла взаимодействий двух планет, нелюбящих ограничения, – Юпитера и Урана (точный аспект с 17 на 18 января).

Придать яркости, пышности, а также наверняка и элементов клоунады в различные общественные процессы в это время собирается Марс, приближающийся к мажорным аспектам с этими планетами с 20 по 23 января.

Природа аспектов между Юпитером и Ураном разнообразна и порывиста, но неизменно сложна и опасна, порой даже в гармоничной связи из-за своей бесшабашности, а уж в напряжённой «квадратуре» выходки этой пары сдержать трудно. В основе взаимодействия аспекта – требования свобод и реформ через отказы и протесты, попирание прав и нарушение юридических норм, идеологические и религиозные распри, усиление запретов на передвижение, нарушение (выход из) межгосударственных договоров и связей.

На фоне такого аспекта всегда актуальны экспансионистские устремления больших групп людей, например, политических партий и союзов, так же, как и их реорганизация или закрытие. Именно этот аспект среди прочего совсем недавно в совершенстве показал нашумевшую блокировку аккаунтов президента США и миграцию больших групп людей в социальных сетях.

На личном плане в это же время многим что-то непременно хочется поменять (бизнес, деловая сфера, отношения) – витает дух перемен и свободолюбия, энтузиазма, демонстративности и оптимизма, но и слепого бунтарства, анархии, экстравагантности и своенравия, спекулятивного мышления. Так что в это время стоит более тщательно присматриваться к своим необычным идеям и радикальным стремлениям на предмет необходимости, целесообразности и своевременности действий.

Наиболее неблагоприятные дни ближайшего периода – 18-21 января, когда противоречия Юпитера с Ураном поддержат Марс и транзитная Луна. Уязвимы транспорт и коммуникации, повышена вероятность ЧП и аварийность, крайне неблагоприятное время для выяснения партнёрских отношений. Не менее напряжёнными, в том числе для здоровья станут и выходные дни 23-24 января, когда Марс придёт к точному враждебному аспекту с Юпитером, а Солнце – с Сатурном.

Serg Korablev