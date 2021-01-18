День осечек, несовпадений и недоразумений — любовный гороскоп на 19 января

Сегодня вряд ли кому-то повезет в любви, поэтому стоит сократить общение с партнером и отказаться от свиданий.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не слишком удачливы в делах сердечных. Многие Овны в любви будут плохими дипломатами. Их привычки не будут гармонировать со вкусами партнера (особенно, если тот старше или ступенью выше в иерархии). Отношения может подпортить проблема из прошлого - например, застарелая ревность.

Телец

Сегодня любовные удачи Тельцов непрочны. Встретить идеального партнера им в эти сутки практически невозможно. Звезды советуют не придавать значения случайным знакомствам (в том числе, дорожным и служебным): скорее всего, у них найдется ряд «подводных камней» и они не выльются в серьезный роман.

Близнецы

Сегодня фортуна изменит Близнецам и создаст им проблемы, как только они перейдут от дружеского или иного нейтрального общения к личному. Звезды советуют не смешивать дружбу и романтический интерес (по крайней мере, до конца января). При этом никто не мешает вам поддерживть связи с дальним прицелом.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки не удовлетворены текущим положением дел в своих личных отношениях. Добиться гармонии и правду будет непросто (особенно, если партнер патологически ревнив). Неуверенность может побудить их к поискам совета со стороны - например, чтению статей в интернете или разговору с друзьями.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы склонны обращать внимание совсем не на те детали, которые важны для их будущих отношений. Чтобы точнее расставить акценты и понять свою роль, звезды советуют узнать побольше о партнере: вероятно, вы многого пока не знаете о нем. Поговорите с его друзьями или бывшей пассией.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы нетерпеливы и ведут себя не совсем типично. Отсутствие выдержки способно негативно отразиться на интимной стороне их отношений, а также создать паре проблемы в самых простых бытовых ситуациях. Возможна склонность к ревности и обостренная реакция на признаки возможной измены.

Весы ‌‌

Сегодня Весам сложно поддерживать мир в общем доме и полную идиллию в любви. Лучшим способом смягчить недоразумения станет дружеский разговор. Он сгладит не только разницу вкусов и привычек, но и более серьезные трещины в любовной гармонии - например, погасит на стадии первых искр огонь ревности.

Скорпион

Сегодня у влюбленных Скорпионов есть выбор: подчиниться логике момента или упрямо следовать своим старым привычкам. Ни тот, ни другой путь не сулит эффектной победы и райского наслаждения. Зато эти сутки научат их полезным мелочам, без которых им не выстроить отношения в непростых новых условиях.

Стрелец

Сегодня влюбленных Стрельцов подводит материальная сторона вопроса. Звезды советуют заранее продумать бюджет свидания - в противном случае, есть риск в самый ответственный момент остаться без ресурсов и срочно выкручиваться благодаря другим своим талантам. Например, эрудиции, связям или остроумию.

Козерог

Сегодня Козероги легко попадают впросак в элементарных вопросах, Из-за этого они теряют свой любовный апломб и часть сексуального обаяния. Звезды не советуют им устраивать важное свидание, не рекомендуют приглашать любимого человека на собственную территорию или знакомить его со своими домочадцами.

Водолей

Сегодня романтическое свидание окажется для Водолеев чем-то омрачено. Не исключено, что главной причиной будет не изжитый до конца любовный комплекс прошлого или скрытое недовольство поведением партнера. Впрочем, возможны и более прозаические причины - например, тайные материальные затруднения.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам сложно рассчитывать на яркие любовные удачи. Это день осечек, несовпадений, недоразумений и разочарований. Однако звезды не советуют вам видеть в них грозные роковые предзнаменования. Скорее, это просто не ваш день (особенно, если вы типичный представитель своего солнечного знака).