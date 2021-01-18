Творческий кризис на пороге — гороскоп на 19 января

7-8 лунные сутки. Сегодня секстиль Луны и Меркурия помогает получать интересную информацию, поддерживать связи, заниматься наукой и развивать интеллектуальные начинания.

На этом основные достоинства дня заканчиваются. Он способен принести финансовые затруднения, бытовой и эмоциональный дискомфорт, творческий кризис, несовпадение вкусов, юридические осложнения, проблемы в общении с женщинами, усилить нотки ревности в личных отношениях. Есть риск неудачно распорядиться деньгами. Не лучший день для попытки вызвать симпатию или выступить с мирной инициативой. Не рекомендуются бьюти-процедуры, покупка косметики.

Овен ‌‌

Сегодня Овны нуждаются в общении, не прочь обсудить текущие новости и грядущие перспективы. Им не стоит упускать возможность поучаствовать в коллективной дискуссии. Одновременно, Овны не лучшие финансисты, байеры и дизайнеры. Не у всех Овнов гладко пойдут дела в любви и в карьере. Могут не ладиться отношения с представительницами женского пола (особенно, в рамках семейной и служебной иерархии).

Телец

В этот день Тельцы могут рассчитывать лишь на случайные удачи - которые, вдобавок, в любой момент могут обернуться для них своей противоположностью. Будут иметь побочный эффект любые удовольствия. Возможна зависимость от обстановки. Наилучший результат ожидается там, где на первом месте долг или общая цель, а не ваши личные интересы. Это подходящий день для совещания, в том числе, дистанционного.

Близнецы

Сегодня фортуна идет навстречу Близнецам во всем, что касается их контактов, учебы и расширения кругозора. Возможны познавательные моменты, небольшие открытия, подтверждение научных и других догадок. Общению с друзьями и коллегами не помешает расстояние, сбой связи или незнание языка. Но самые важные акции (отправку документа, личное знакомство, создание аккаунта) все же рекомендуется отложить.

Рак ‌‌

Сегодня дела Раков идут с переменным успехом. Возможны лишь мелкие победы, да и те звезды советуют делить на два. Возможны изъяны в покупках, выбранных образах, профессиональных и юридических решениях. Не слишком удачным будет партнерский компромисс. В личных отношениях гармонию может подпортить давняя ревность. При недоразумениях не помешает взгляд со стороны: подсказка друзей, мнения в Сети.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам поддерживать контакты за рубежом и в профильных сферах, а также активнее искать дополнительные каналы информации (в том числе, юридической). Они особенно пригодятся, если впереди вас ждет вступление в новый коллектив, интенсивное обучение и повышение квалификации, работа с большой аудиторией, судебный процесс, сотрудничество с иностранцем или влиятельным лицом.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не хватает выдержки. Не исключены импульсивные поступки под влиянием обстановки или собственных чувств. Добавить нервозности могут материальные затруднения, финансовые ошибки. Выручит информированность, в том числе, в мелочах. Могут пригодиться компьютерные навыки, познания в программировании или пользовании сервисами. Не откажут в подсказке коллеги, друзья по учебе или путешествию.

Весы ‌‌

Весам звезды напоминают, что сегодня они не в самом выгодном положении. Возможны сложности юридического характера, психологические проблемы при взаимодействии с партнерами. Не исключена напряженность в отношениях с женщинами (особенно, коллегами и членами семьи). Проблемы может создать несовпадение привычек, вкусов, финансовых интересов. Лучший способ устранить недоразумения - дружеский разговор.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам заниматься мелочами, но придерживаться при этом определенного плана. Задать режим работ могут профессиональные или семейные обстоятельства, схема ремонта, переезда или строительства. Осложнить рабочий настрой может небеспочвенная нервозность: многие Скорпионы заранее увидят возможные опасности начатого дела, могут предчувствовать последующие ссоры или поломки.

Стрелец

В этот день звезды советуют Стрельцам рассчитывать бюджет, так как любая игра может быть затратной. Многие Стрельцы даже в потенциально удачной ситуации способны повторить свои старые ошибки - и остаться в минусе там, где могли бы заново укрепить позиции. Важным условием победы станет информированность, а в дороге - хорошая навигация. Желательно иметь выход в интернет и связь с группой поддержки.

Козерог

Сегодня Козероги в неудачном положении и постоянно рискуют повторить какой-то свой старый промах. Коварные малоприятные моменты могут ждать их всюду - в том числе, в семье и на собственной территории (дома, в машине, в офисе). В этот день нежелательно посещать салон красоты, покупать одежду и косметику, решать финансовые и правовые вопросы, назначать любовные встречи, заниматься дизайном жилища.

Водолей

Сегодня обстановка вокруг Водолеев помогает им поддерживать связи и снабжает нужной информацией. Можно надеяться на многообещающее развитие вчерашних начинаний (особенно интеллектуальных: учебы, исследований, работ в сфере программирования). Однако порой на горизонте могут появляться мелкие тучки. Не исключены моменты неприязни в отношениях с домочадцами, затруднения в любви, материальные траты.

Рыбы ‌‌

Удачливость Рыб в эти сутки под вопросом. Многие Рыбы столкнутся с деловыми осечками, материальными затруднениями, неудачным шоппингом. Не исключены мелкие осложнения и в любом рядовом деле. Нестабильным будет поток энергии. Возможны перепады эмоций, непостоянные или нетипичные желания. Не стоит ждать в этот день выгодных предложений, хотя вам вполне могут попасться отдельные интересные сведения.