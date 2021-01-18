Белая полоса в карьере — финансовый гороскоп на 19 января

Удача, наконец, на вашей стороне: ваши идеи замечает начальство, а профессиональные связи растут на глазах.

Овен ‌‌

Овны, привыкшие к самостоятельному принятию решений, смогут многого добиться в течение этого дня. Звезды советуют наращивать активность по расширению и укреплению деловых связей. Не ждите, когда к вам придут и предложат сотрудничество. Ищите сами полезных людей и варианты для взаимовыгодного делового взаимодействия. Поездки, встречи и деловая переписка – всему этому сопутствует успех.

Телец

Звезды советуют Тельцам вести себя сегодня как можно тише и незаметнее. В этом случае вы сможете добиться хороших результатов. Особенно это касается тех, кто работает в гостинице, санатории, ночном клубе, ресторане. Вырастут финансовые поступления за счет неофициальных доходов, не подлежащих налогообложению (например, при выполнении частных заказов).

Близнецы

Наиболее важные и позитивные события у Близнецов могут произойти в середине дня. С одной стороны это хорошее время для коллективной деятельности. Можно принимать активное участие в проектно-конструкторских разработках и планировании бизнеса. Вместе с тем, вы не застрахованы от технических сбоев и травматических ситуаций.

Рак ‌‌

Раки почувствуют в себе потенциал для карьерного роста. Если вы планировали дать старт новому проекту, то в середине дня будет наиболее удачный момент для этого. Руководящие работники, учредители фирм и менеджеры будут способны принимать смелые организационные решения, и добьются поставленных целей. Также это неплохой день для защиты дипломной работы.

Лев ‌‌

Хорошо пойдут дела у Львов, причастных к работе в издательских домах, дизайнерских студиях, туристических фирмах и рекламных агентствах. Можно отправляться в командировки, заниматься перевозками грузов. Звезды советуют предельно открыто выражать свою позицию. Благодаря этому ваша популярность значительно вырастет.

Дева ‌‌

Звезды ожидают от Дев смелых и решительных действий, готовности пойти на рискованные поступки. Именно динамичный стиль поведения способен раскрыть ваш огромный созидательный потенциал. Вырастут доходы у тех, кто занимается финансовыми операциями. Отдавайте предпочтение традиционному стилю работы.

Весы ‌‌

Это исключительно благоприятный день для Весов, находящихся в служебных командировках. Вы сможете не только выполнить поставленные задачи, но и приобрести много полезных знаний. Удачно сложится этот день у тех, кто причастен к сфере услуг, а также к индустрии моды и развлечений. У парикмахеров, визажистов, портных не будет отбоя от заказчиков.

Скорпион

Это благоприятный день для Скорпионов, работающих со сложными техническими механизмами. Вы будете нацелены на достижение максимальной эффективности своего труда за счет рационализаторской и изобретательской деятельности. Это хорошее время для ремонтников, инженеров. Старайтесь чётко распланировать свое рабочее время и действовать методично.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для творческой активности и публичной деятельности. Это особенно почувствуют те, кто имеет сценические профессии. Также весьма успешно пойдут дела у работников сферы услуг. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками.

Козерог

Сегодня многие важные дела у Козерогов будут вращаться вокруг темы недвижимости. Это хороший день для улучшения условий труда, приобретения и монтажа технического оборудования, ремонтных работ в помещениях. Успешно поработают те, кто причастен к семейному бизнесу, коммунальному хозяйству, а также работает на дому фрилансером через интернет.

Водолей

Звезды советуют Водолеям активнее общаться с окружающими, искать и находить нужную информацию, обзаводиться полезными деловыми связями. Вам обязательно пойдут навстречу при деловых встречах и телефонных переговорах. Вы сумеете без труда овладеть теми знаниями, которые прежде вам казались слишком сложными. Преуспеют в делах торговцы, социальные работники и водители.

Рыбы ‌‌

Очень хороший день для Рыб, работающих индивидуально, выполняющих частные заказы. Особенно это касается семейного бизнеса, ремонтных и отделочных работ в помещениях, изготовления сувениров и любого ручного труда. Вы находитесь в прекрасной физической форме и способны выдержать большие нагрузки.