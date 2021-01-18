Крещение 2021: приметы и суеверия в этот праздник

Крещение – церковный праздник, который отмечается 18 и 19 января.

Как и у любого другого торжества, у Крещения есть свои приметы и суеверия. Мы решили основательно подготовиться и составили стоп-лист для этого праздника.

Нельзя делать домашние дела

Да-да! В этот день все домашние дела под запретом. Оставь всю уборку, стройку, рукоделие и ремонт на завтра. Крещение нужно провести в кругу семьи и отдохнуть от будничных хлопот.

Нельзя ссориться

Считается, что, когда наливаешь святую воду, ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. Из-за плохих мыслей вода может потерять свои свойства.

Нельзя стирать

19 января старайся избегать стирки вещей. Считается, что таким образом ты оскверняешь воду.

Нельзя плакать

Суеверие гласит, что если будешь плакать в этот праздник, то весь год проведешь в слезах. А если заплачет девушка во время гадания, то в этом году ее будет ждать расставание.

Нельзя гадать

Крещение – православный праздник, поэтому гадать в этот день строго запрещено. Так как по религиозным канонам гадание – страшный грех. Но если все-таки хочется узнать имя будущего жениха, то многие советуют делать это до того, как искупаешься в проруби.

Нельзя выносить мусор

Суеверие гласит, что если в этот день вынести мусор, то можно потерять семейное счастье.

Нельзя пить алкоголь

Если ты планируешь погружаться в прорубь, то пить перед этим не советуем. Во-первых, согреться это не поможет, а во-вторых, это противоречит всем религиозным обрядам. Также в этот день не стоит курить.

Нельзя жадничать

Жадничать строго запрещено. На Крещение нужно давать милостыню и помогать людям, которые попали в трудную ситуацию. Если будешь делать добро в этот день, то оно к тебе обязательно вернется.

Нужно причаститься

Священнослужители говорят, что перед тем, как погрузиться в прорубь, нужно обязательно причаститься и исповедаться. Так как этот ритуал принесет пользу, только если твои душа и мысли будут чисты.