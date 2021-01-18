Зачем нужен страх и как выжить в долгом стрессе

Как и большинство негативных эмоций, эволюционно страх дан человеку для защиты.

Чувство страха предупреждает: нашей жизни или здоровью сейчас угрожает опасность. Почему нормальный страх превращается в разрушительный и как научиться решать проблемы конструктивно, рассказала кандидат психологических наук, психолог Вита Холмогорова в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Где грань между нормальным страхом и таким, который охватывает все ваше существо, парализуя другие чувства, мысли, а подчас и действия? Когда мы оказываемся внутри самого страха! Сильно повышается напряжение, которое, как известно, сужает сознание. Становится больше моего "я", и страх начинает парализовать. Именно таково отличие нормального страха от разрушительного - когда страх перестает предупреждать и начинает разрушать", - отметила Холмогорова.

По словам специалиста, сам человек может отфиксировать этот момент. Пока страх диктует конструктивные решения, это здоровая часть страха. Когда он начинает сковывать, вызывать панику, тогда страх из защитной функции начинает переходить в разрушительную.

"Что же делать в такой ситуации? Знаете, какую ошибку мы часто совершаем? Стараемся уходить от тревожных мыслей, "переключаться", "не думать об этом". Не все так просто! Этим мы не решаем проблему – мысли гоним, а страх не уходит. Напротив, мы создаем еще больше напряжения своими попытками эти мысли отогнать", - уточнила собеседница.

Холмогорова рекомендовала заглянуть страху в глаза. Сделать то, чего обычно люди избегают и не очень умеют делать. И задать себе вопрос – что будет в худшем случае?

"Самое страшное, чего человек боится больше всего, - неопределенность. Это ситуация, где у человека совсем нет опор. Поэтому нужно найти внутренние опоры, которые помогут заполнить эту неопределенность конкретикой", - объяснила она.

По словам эксперта, легче такие моменты проходят те, кто обладает способностью быстро принимать ситуацию такой, какая она есть. От скорости принятия ситуации зависит наша психологическая гармония во многом.

"Не нужно сходу пытаться отвечать на вопросы про всю жизнь. Когда мы оцениваем ситуацию в масштабе, она кажется нам огромной. А когда разбиваем задачу на маленькие кусочки, вдруг оказывается, что она вполне по силам", - рассказала психолог.

Чтобы восстановить внутренние ресурсы, нужно начинать с физиологии. Сон, спорт, четкий режим дня, медитации. В общем, то, что дает психические силы организму.

"Стресс – это перенапряжение. Сейчас мы все перенапряжены, поэтому наша основная задача – поиск ресурсов. При этом здесь тоже нужно не переусердствовать. Даже в апатичном состоянии, когда человек лежит без сил на диване и "грызет" себя за это, силы накапливаются", - добавила она.

Как подчеркнула специалист, важно помнить: состояние апатии, которое периодически возникает у многих, не совсем негативное явление в нашей жизни. Часто, когда мы сталкиваемся со стрессом и психика перестает с ним справляться, начинает заболевать тело.

"У психики есть защитный механизм – состояние апатии, а иногда даже депрессии – это самый энергосберегающий механизм. И если вы с этим столкнулись, не боритесь, вы истощите себя окончательно. Просто услышьте сигнал организма и попробуйте уделить больше внимания себе", - заключила эксперт.