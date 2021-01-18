К каким грехам склонен каждый знак зодиака

Астрологи утверждают: то, к каким «грехам» мы будем склонны на протяжении всей жизни, определяют звезды в момент нашего рождения.

Овен славится своей активностью, и это – его плюс. Но с такой же энергией он часто бросается во все тяжкие: еда, секс, игры… В своих похождениях он не знает меры, и может быть весьма агрессивен с тем, кто попробует его остановить.

Телец – непревзойденный любитель удовольствий, но еда – это его «все». Вне зависимости от того, он гурман или просто любит поесть, этот «грех» с молодости влияет на его здоровье и внешний вид.

Близнецы общительны, но «темной» стороной этого знака является любовь к сплетням. Их хлебом не корми, дай подсидеть кого-то из коллег или ввести в заблуждение. Склонны к мошенничеству, часто из любви к искусству.

Рак – ранимый знак, но его «грех» в невероятной обидчивости. Все, сказанное в его присутствии, он склонен принимать на свой счет, «хранить» в памяти до удобного случая, чтобы в самый неподходящий момент высказать претензии.

Лев обожает быть в центре внимания, но при этом с трудом прячет свой снобизм и высокомерие. Его «грех» – пренебрежительное отношение к людям, которое Лев сам склонен не замечать.

Дева славится практичностью, но временами это качество переходит в самую настоящую жадность и мелочность, когда она готова экономить каждую копейку на ровном месте.

Весы никогда не отличались надежностью в отношениях, но их основной грех – это постоянные измены. При этом Весы способны сохранять «баланс» в нескольких отношениях достаточно долго и врать, глядя в глаза.

Скорпион злопамятен, но на «темной» стороне прячется еще и мстительность. Самый страшный вариант, это Скорпион – эзотерик, использующий против окружающих черную магию.

Стрелец обожает свободу, и при этом часто стремится испробовать все имеющиеся удовольствия, включая запрещенные. Иногда такой образ жизни может приводить к потере семьи или карьеры.

Козерог на первое место ставит карьеру, а вот в «тени» остаются стремление к большим деньгам и славе. Если Козерог видит перед собой заманчивые перспективы, даже дорога по чужим головам не сможет остановить его.

Водолей в глубине души считает себя особенным. Ему важно чувствовать себя умнее, красивее, лучше окружающих и, если не хотите нарваться на грубость, даже не пытайтесь спорить.

Рыбы отличаются слабой волей, поэтому им сложнее, чем остальным, бороться со своими «грехами», основными из которых являются любовь к алкоголю и частой смене партнеров.

Признание «грехов» – первый шаг на пути к избавлению от них.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог