Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал разрушительную войну

Александр Шепс уже делал важные предсказания, и его поклонники уверены, что они сбылись.

Победитель четырнадцатого сезона популярной программы «Битва экстрасенсов» рассказал, что, по его мнению, весь мир ожидает новая разрушительная война.

Александр Шепс предположил, что мировые политики окажутся больше не в состоянии сдерживать насилие. При этом, по предсказанию Шепса, одна из великих держав захочет завоевать полное мировое господство — и из-за этого пойдет на предательство в отношении союзников.

Причем, Шепс опасается, что в ближайшем будущем будет применено не известное ранее оружие.

Какую из стран имеет в виду экстрасенс, можно только гадать. Но те, кто верит в подобные предсказания, упорно отмечают: участники популряной передачи якобы заранее предсказывали войну в Сирии, а также говорили о некоторых необычных войнах с применением новейшего неизвестного оружия.