6 маркеров, что вы не нравитесь мужчине

Ко мне, как к психологу, часто приходят женщины разных возрастов с жалобами на то, что у них не складываются отношения с мужчинами.

Каждый раз, когда им кажется, что наконец-то они встретили достойного претендента, мужчина начинает вести себя «странно» или вовсе исчезает. Женщины придумывают множество оправданий происходящему, требуют объяснений, начинают копаться в себе, стараясь понять, чем отпугнули мужчину. На самом деле, ответ лежит на поверхности, но мало кто готов его принять: если мужчина не с вами, значит, он считает, что вы героиня не его романа. Для того, чтобы сберечь нервы и не уронить собственную самооценку «ниже плинтуса», стоит с самого начала обратить внимание на несколько важных фактов, указывающих на то, что не сильно-то вы ему нравитесь.

1. Мужчина не звонит и не приглашает встретиться. Стоит учесть, что большинство мужчин выражают свое отношение поступками. Не утешайте себя мыслями, что ваш поклонник – нерешительный или потерял номер телефона. Если мужчина не звонит, значит, он не вспоминает про вас или не хочет этого делать.

2. Мужчина откладывает или переносит встречи под предлогом занятости. Возможно, он действительно трудоголик. Но если он не находит времени на вас, похоже, вы не являетесь его приоритетом.

3. Мужчина называет вас другом или говорит, что не готов к серьезным отношениям. Если его устраивают встречи без обязательств, не пытайтесь найти этому оправдания. Когда мужчина действительно вами заинтересован, он хочет, чтобы вы всегда были рядом.

4. Мужчина постоянно чем-то в вас недоволен. Не стоит искать причину в себе. Если вы ему интересны, даже ваши недостатки (хотя бы на первых порах) будут восприняты продолжением ваших достоинств.

5. Мужчина что-то обещает, но не держит слово. Даже если это касается мелочей, стоит обратить внимание на происходящее. Мужчины выражают свой интерес действиями и, если он постоянно «забывает» про обещанное, значит, для него ваши нужды не важны.

6. Мужчина изменяет или не скрывает, что встречается с кем-то параллельно. Он дает понять, что не готов остановиться на вас, он ищет варианты. И это не измениться, сколько бы вы не надеялись. Во всяком случае, в отношении вас.

Редкий мужчина скажет в лоб, что вы ему не интересны, потому что боится выяснения отношений. Он сделает все, чтобы исчезнуть с ваших радаров без объяснения причин. Спокойно признайте, что вы просто не подходите друг другу и ищите человека, который вас оценит.

Марина Басманова, клинический психолог