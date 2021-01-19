Какой цвет принесёт удачу Близнецам

Близнецы — умные и любознательные люди.

Они обладают естественным чувством любопытства ко всему, что испытывают, а также множеством ярких идей и концепций, которые эти люди могут внести в любую организацию или проект, в котором участвуют. Близнецам нравится участвовать в различных проектах, инициаторами которых обычно являются они сами. Редко можно встретить Близнецов с ограниченными взглядами. Эти люди обычно довольно либеральны. Близнецы принимают любые уникальные идеи и людей из всех слоёв общества.

Близнецы воспринимают идеи и концепции всего, что их окружает, и превращают их в полезную информацию. Они очень хорошие творцы, а лучший цвет, символизирующий созидание и рост, — зелёный. Близнецы всегда учатся и растут, приобретая новые знания с каждым днём. Они должны окружать себя цветами, которые показали бы миру их незаурядную личность. Зелёный цвет позволит сделать немаловажный акцент на сострадании Близнецов к окружающему миру.

Близнецами управляет Меркурий, считающийся планетой общения и интеллекта. Эта планета предоставляет переработанные идеи в том виде, в каком люди используют или передают их во внешнем мире. Это хорошее представление о быстром, разностороннем и подвижном характере Близнецов. Их энергия может быть довольно беспорядочной и рассеянной. Зелёный цвет — хороший цвет, чтобы принести Близнецам немного покоя, спокойствия и сосредоточенности. Меркурий управляет общением, а зелёный цвет, как известно, способствует улучшению способности к чтению. Зелёный цвет также символизирует плодородие, что идёт рука об руку со значением символа Близнецов.

Гардероб Близнецов

Близнецы любят одеваться в эксцентричные, яркие и броские наряды. Они любят привлекать внимание людей, а яркие сочетания цветов делают их интересными и весёлыми. Присутствие зелёного в одежде позволяет Близнецам оставаться более сосредоточенными во время восприятия всей энергии и информации вокруг себя с помощью своего широкого диапазона внимания.

Яркие цвета и уникальные узоры — это то, что лучше всего подходит женщинам-Близнецам. Любые зелёные аксессуары и предметы одежды, такие как обувь, куртки и платья, помогают им быть более приземлёнными. Близнецы могут одевать самые эпатажные наряды самых различных расцветок и оставаться при этом неотразимыми.

Причудливые и стильные наряды лучше всего подходят мужчинам-Близнецам. Важно, чтобы эти люди умели выражать себя через одежду, поскольку ограниченность униформой и однотонными цветами может испортить им настроение.

Дом Близнецов

У Близнецов очень широкий диапазон внимания, однако они могут быстро заскучать, если окружающая среда не стимулирует их чувства. Окружение Близнецов должно воспроизводить их яркую индивидуальность. При этом не рекомендуется использовать практические цветовые схемы. Дома Близнецов должны быть украшены интересными узорами и цветовыми сочетаниями, от которых не следует уклоняться ни в коем случае.

Обычно дома Близнецов заполнены маленькими безделушками и предметами, накопившимися за очень долгие годы, и постороннему человеку может показаться довольно интересным на это посмотреть.

Близнецы — воздушный знак. Порой эти люди могут устремлять свой взор высоко в небо, поэтому заземляющий их зелёный цвет позволит Близнецам оставаться в реальности. Зелёные стены, скатерти, шторы и подушки — лучшее, что Близнецы могут добавить в свой дом. Близнецы увлекаются искусством и ремёслами, поэтому на стенах и столах в их доме можно обнаружить самые разнообразные художественные творения.

Рабочее пространство Близнецов

Тёмно-зелёные стены могут помочь Близнецам улучшить концентрацию и сосредоточить свой ум на одной, а не на нескольких вещах. Зелёный цвет также поможет избавиться от тревоги, что окажется полезным в стрессовой рабочей среде. Зелёный цвет, как известно, позволяет человеку осмотреться вокруг свежим взглядом. Он символизирует новые начинания и рост, что способствует поддержанию мотивации. Наличие зелёных комнатных растений вокруг офиса позволит удержать нужных людей в своём доме.

Автомобиль Близнецов

Быстрый, манёвренный и универсальный зелёный автомобиль идеально подходит Близнецам. Им нравится посещать интересные места, для чего порой требуется машина. Автомобиль со множеством возможностей поддержит в Близнецах странствующий дух.

Эти люди нуждаются в стимулировании, поэтому автомобиль со множеством функций и гаджетов сделает их по-настоящему счастливыми. Идеальный автомобиль для Близнецов должен иметь возможность ездить в горы, экран для просмотра кино, складную крышу, высококачественную акустическую систему и достаточное пространство для вмещения большой семьи и багажа.

Цвета, которых следует избегать

Близнецам лучше всего избегать корпоративных цветовых схем, так как это вызовет лишь уныние и утомлённость. Серый и чёрный можно использовать в сочетании с другими цветами в узорах, но использования их по отдельности лучше избегать. Когда Близнецы вынуждены находиться в среде, в которой отсутствуют стимулирующие цвета, они могут стать довольно сварливыми и безжизненными. Продолжительное воздействие этих ощущений может негативно сказаться на творческих способностях Близнецов в долгосрочной перспективе, поэтому этим людям следует оживлять всё вокруг себя красочными узорами и зеленью.