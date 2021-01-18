Какие правила соблюдали наши предки в Крещение

Каждый год 19 января отмечается праздник Крещения.

В канун Крещения, 18 января, православные совершают пост и омовение в проруби, которое символизирует очищение. О том, какие существуют приметы на Крещение, читайте в этой статье.

Самой, пожалуй, главное приметой является вера в то, что ребенок, крещеный в день Богоявления, будет счастливым и защищенным. Высшие божественные силы будут защищать его особенно трепетно и надежно. Жизнь таких людей обычно долгая, они приносят много пользы и добра окружающим и миру.

Считается, что любые ссоры, брань, ругань на Крещение – крайне негативное предзнаменование. Зло обязательно будет сопровождать вас на протяжении целого года, поэтому лучше удержитесь от низменных эмоциональных проявлений в сторону тех, кто вам дорог. Да и в сторону любого живого существа.

Погода – отдельная тема. Считается, что крепкие крещенские морозы – отличный показатель того, что ожидается не только прекрасная зима, но и в общем год будет крайне успешным. И напротив – теплая, даже дождливая погода на Крещение обещает плохой год.

Молодым будет не лишним договориться о свадьбе именно на Крещение – это обещает им долгую и счастливую жизнь, крепкий союз, разрушить который не способны никакие силы.

Поскольку Крещение – праздник, убираться в этот день нельзя. Тем, кто все же решит хорошо поработать в канун Крещения и непосредственно в день празднования, сулят неудачу и трудный год. Так что лучше отдохнуть – от греха подальше.

Интересной приметой и даже правилом является то, что недопустимо употребление спиртного до и после омовения в проруби, о чем, кстати, многие забывают. Так или иначе, употребление алкоголя осуждается, ведь купание в проруби – это обряд очищения (как внешнего, так и внутреннего), а очищение и распитие спиртного сочетаются очень плохо.

Мирослава Кан