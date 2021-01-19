Прислушайтесь к интуиции — финансовый гороскоп на 20 января

Сегодня стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу — он поможет принять верные решения.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня звезды сулят удачу в карьере. Могут проявиться ваши предпринимательские способности и изобретательность. Инженеры смогут решить сложные технические вопросы. Однако во второй половине дня ситуация может ухудшиться. Старайтесь воздержаться от инициатив – это может привести к неприятностям.

Телец

Хороший день для инициативного поведения Тельцов. В первую очередь это относится к тем, кто проходит курсы профессионального обучения и обменивается опытом с целью повышения квалификации. В конце дня воздержитесь от общения с вышестоящим руководством. Даже если вы располагаете важной конфиденциальной информацией, не следует ею делиться с начальством.

Близнецы

Первая половина дня складывается успешно для Близнецов, пытающихся урегулировать щепетильные вопросы с фискальными властями. Также у вас будет шанс своевременно оплатить счета по долгам. Возможно, вам в этом поможет влиятельный покровитель. Вторая половина дня неблагоприятна для торговцев. Основную сложность могут представлять вопросы, связанные с доставкой товара.

Рак ‌‌

Это прекрасный день для Раков, ведущих переговоры о сотрудничестве или занимающихся индивидуальным обслуживанием клиентов. Если вы заняты поисками работы, то прислушайтесь к советам друзей. Информация, исходящая от них, поможет направить ваши поиски в нужном направлении. Во второй половине дня будьте аккуратнее при работе с финансами.

Лев ‌‌

У Львов прекрасный день для плодотворной практической работы. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Складываются доброжелательные отношения с коллегами и с начальством. На вторую половину дня лучше не планировать деловых свиданий и работы с отчетной документацией.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют сосредоточиться на реализации в творчестве. Также вы сможете проявить себя в конкурентных видах деятельности, где требуется давать нестандартные ответы на неожиданные вопросы: конкурсы, кастинги. Увеличат доходы работники туристических агентств, издательских домов, салонов красоты, ресторанов и гостиниц.

Весы ‌‌

У Весов отличный день для урегулирования вопросов с недвижимостью, в особенности связанных с коммунальными услугами, ремонтом и строительством. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Неплохо пойдут дела у фрилансеров, и всех, кто работает дистанционно, на дому, через интернет. В конце дня могут возникнуть сложности в деловом партнерстве.

Скорпион

У Скорпионов сегодня усиливается положительный экономический эффект от деловых связей и сотрудничества. Вы можете делать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях. Новые знакомства имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерство. Успешно идет поиск необходимой информации.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют уделить особое внимание тем людям, которые работают рядом с вами. От успешного сотрудничества с ними во многом зависит успех всего дня в целом. Не следует ничего менять в сложившемся стиле работы. Привычная, ставшая традиционной работа, будет намного эффективнее всевозможных новаций. В конце рабочего дня опасайтесь мошенничества.

Козерог

Инициатива и оптимизм – вот залог успеха Козерогов в этот день. Особенно хорошо пойдут дела у творческих работников, а также тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, спорта, развлечений и туризма. В конце дня не исключены убытки или упущенная выгода у строителей, риелторов, коммунальщиков и тех, кто связан с семейным бизнесом.

Водолей

Для Водолеев сегодня важна окружающая обстановка, в которой предстоит работать. Вы можете тяготеть к серьезной углубленной исследовательской работе в тишине и уединении. Многое в принятии решений будет определять ваша интуиция. Работа без привязки к жесткому графику пойдет более результативно. Офисные служащие смогут улучшить условия труда.

Рыбы ‌‌

Только хорошо информированные Рыбы смогут сегодня добиться высоких результатов в работе. Звезды советуют заниматься повышением квалификации. Вы способны обрабатывать и усваивать информацию повышенной сложности в больших объемах. Успешно проходят короткие поездки, торговые операции и консультаций. В конце дня воздержитесь от неофициальной подработки.