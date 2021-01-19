Напряжение растет — гороскоп на 20 января

8-9 лунные сутки. За внешним спокойствием дня растет напряжение.

Важно сдерживать негативные эмоции. К ночи ингрессия Луны в знак Тельца даст событиям новый импульс. Возрастет уровень агрессии, может сложиться деструктивная или травмоопасная ситуация. Возможен системный сбой в работе электроники, аврал, конфликт. Потакание разрушительным импульсам и вредным привычкам грозит нанести урон здоровью. Возможна бессонница, обострение болей. Нужна осторожность и хорошая реакция. Стоит включить системы охраны и оповещения. Рекомендуется отказ от любых работ, кроме аварийных. Лучше воздержаться от поездок и перелетов.

Овен ‌‌

Овнам стоит учесть неблагоприятный психологический фон этого дня и свою чувствительность к нему. Вплоть до вечера может царить атмосфера подозрений и неприязни, скрытое напряжение в контактах с близкими, начальством, властями. Опасно подогревать негативный настрой своим поведением, иначе вечером крышку кипящего котла может сорвать. Важно контролировать свои импульсы и, особенно, вредные привычки.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам экономить энергию, не тратить ее на случайные занятия и ненужные авантюры. До вечера все проблемы можно уладить мирным путем, не прибегая к «мерам военного времени». Последние нужны ближе к ночи, когда дело примет непредсказуемый опасный оборот. Вам придется включить системы безопасности, приготовиться к риску, авралу, кризису, обострению болей, атаке или обороне.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам всюду заботиться о мерах безопасности. Подстраховка особенно необходима в коллективных занятиях. Лучше избегать в эти сутки пребывания в опасных местах и неблагополучных компаниях. Любые риски многократно возрастут вечером. В конце дня желательно свернуть все начинания, кроме срочных. Стоит отложить отъезд, перелет, смену обстановки, контакты с иностранцами.

Рак ‌‌

У Раков вплоть до вечера возможны явные или скрытые неудачи. При отсутствии внешних препятствий, многие Раки столкнутся с невидимым психологическим барьером - например, чьей-то давней неприязнью. Некоторым Ракам будут мешать собственные стойкие предубеждения (особенно, моральные, профессиональные и политические). Острые вечерние события могут принести выгоду, если примкнуть к подходящей группе.

Лев ‌‌

Сегодня Львам опасно игнорировать предупреждающие знаки и сигналы тревоги: можно застать проблему уже в критической фазе. В конце дня многих Львов ждет ответственный момент дома, в отношениях или в карьере, не исключена авральная ночь. На их горизонте возможно появление сильной и непредсказуемой фигуры, с которой шутки плохи - например, нового босса, соперника или неуправляемого подчиненного.

Дева ‌‌

Девы проведут этот день в борьбе с кризисом, или в его ожидании. Тех Дев, кого миновали собственные проблемы, коснутся чужие драмы. Вечер может принести обострение болезни, нештатную ситуацию на работе или в быту, проблемы у близких, друзей и подопечных, компьютерные и транспортные сбои - но также и прорывы в делах дорогой ценой, расширение кругозора и рост мастерства через неожиданные испытания.

Весы ‌‌

Сегодня обстоятельства складываются для Весов не слишком удачно, но звезды напоминают им, что это явление временное: как раз сейчас судьба предпринимает меры для улучшения ситуации. Возможно, на вашу сторону встали влиятельные люди, вас готовы поддержать друзья или дети. Если в конце дня возникла угроза новым планам, лучше рассматривать тревогу как учебную: она поможет найти в них уязвимые места.

Скорпион

Скорпионам не стоит остро реагировать на «мелочи жизни» днем, так как силы нужны им для вечера. В это время не исключен неприятный сюрприз. Возможна провокация, выходка конкурента или друга. В доме или близкой вам среде может появиться новое значимое лицо или измениться ваш собственный статус. Есть предпосылки для личного или группового конфликта, территориального или иного принципиального спора.

Стрелец

Сегодня звезды напоминают Стрельцам о контроле за ресурсами, предупреждают о риске убытков и о вероятности роковых осложнений в любви. Новый поворот событий ожидается ближе к ночи. Он может стать еще более напряженным, добавить хлопот вам лично или вашему окружению. Не исключается системный сбой, авария, травма или другой сложный момент, может требоваться полная перезагрузка, экстренная помощь.

Козерог

Козерогов с утра преследует вчерашняя дисгармония. Маловероятно везение, зато сохраняется риск убытков, промахов и любовных неудач. Если вы совершили ошибку, не стоит срочно ее исправлять: может стать хуже. А вот в конце дня неожиданные бурные события могут начать лить воду на вашу мельницу. Так оно и будет, если вы вовремя сориентируетесь в ситуации, «удержитесь в седле» морально и финансово.

Водолей

Водолеям лучше беречь силы для вечера. В конце дня новый опасный поворот событий покажет, чего стоят ваши убеждения. Возможна борьба страха и долга, но не исключен и авантюризм. Вероятно, вы будете выступать не только от своего имени, но и от имени группы, отстаивать общие ценности и принципы, защищать территорию или честь семьи. На этой волне у вас появится шанс стать главой, «звездой», лидером.

Рыбы ‌‌

Сегодня события вряд ли повернутся к Рыбам благоприятной стороной. Вплоть до вечера возможны финансовые и любовные неудачи, могут портиться вещи и продукты. Важно не поддаться негативному эмоциональному импульсу. В конце дня везение - дело случая. Удача окажется на стороне Рыб-одиночек, общительные Рыбы рискуют стать жертвами коллективной стратегии. Реализацию новых идей лучше отложить до завтра.