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Приметы на 20 января: что нельзя делать в этот день

СОВА3 часа назад
Фото: СОВА

Не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки.

Считается, что вместе с ними можно захватить и негативную энергию.

Не стоит 20 января долго смотреться в зеркало. Наши прапрапрабабушки говорили: чем дольше мы видим своё отражение в этот день, тем больше красоты уйдёт.

По этой же причине лучше не пить из стеклянных кружек и чашек, иначе привлекательность и молодость утечёт. В этом были уверены предки.

20 января не следует рисковать, особенно своим здоровьем. Подорвав его в эту среду, поправить удастся очень нескоро.

Ни в коем случае нельзя завидовать, особенно говорить об этом вслух.

20 января нужно постараться порадоваться за ближнего - тогда частичка его удачи передастся и вам.

Во снах в эту ночь можно увидеть те задачи, которые необходимо выполнить, но к которым вы никак не подступитесь. Возможно, в сновидениях появятся и ключи к их решению.

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