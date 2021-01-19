Как защитить себя с помощью магии

Несмотря на то, что на дворе 21 век, магия не сдает своих позиций.

Большое количество людей пытается защитить себя с помощью магических ритуалов.

Классификация магических защит весьма разнообразна, но, если смотреть с точки зрения направленности, то эзотерики выделяют 3 вида: активные, пассивные и отводящие.

Активная защита подразумевает непосредственное взаимодействие с миром магических существ, когда одно из них назначается магом в качестве «телохранителя», который оберегает человека от внешних воздействий и неприятных событий. В зависимости от задачи, защита может быть «поставлена» на определенное время или длиться столько, сколько в ней будет необходимость – это обсуждается со специалистом. Сила такой защиты тоже варьируется от легкой до очень сильной. Внешне это может выглядеть, как будто человек каждый раз по счастливой случайности избегает опасности или невероятным образом его недоброжелатели всякий раз оказываются «наказанными».

Пассивную защиту многие эзотерики сравнивают с бронежилетом. Она «закрывает» самые основные функции: умереть не даст, но от осколков не убережет. Задача пассивной защиты – минимизация вреда на определенный период времени, через который ее нужно будет возобновить или поменять. Она устанавливается либо непосредственно на энергетическое поле человека, либо передается ему через магический предмет, который необходимо всегда иметь при себе, например, амулет.

Отводящая защита «ставится» на предотвращение каких-либо нежелательных событий. Здесь магу приходится различными способами воздействовать на ситуацию вокруг человека. Защищаемый при этом может видеть вещие сны или получать выраженные интуитивные подсказки, как поступить в той или иной ситуации. Люди религиозные говорят, что такую защиту осуществляют у каждого человека ангелы-хранители.

Если говорить о мощи защит, то к самым простым относятся ментальные, которыми может овладеть каждый: психологические защиты типа НЛП, визуализации зеркал, стен и т.п.

К более сложным относятся энергетические: блоки, коконы и т.п., особенно, когда их «выстраивает» маг.

И самые серьезные защиты – эгрегориальные. Сюда относятся религии (все ритуалы, молитвы), предметы из «мест силы», талисманы, обряды магических Орденов и родовые ритуалы.

Какую магическую защиту выбрать – дело вкуса. Главное, чтобы вы верили, что она работает.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог