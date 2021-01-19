6 фраз, которые нельзя говорить детям, чтобы не подорвать их психику

Многие из нас до сих пор помнят эти фразы. К сожалению, часто от их влияния на нашу взрослую жизнь приходится избавляться в кабинете психолога.

1. «Перестань плакать (ныть)». Фраза накладывает запрет на выражение чувств. Ребенок, не получив поддержки от родителей в сложной для него ситуации, замыкается и начинает думать, что так реагировать «нельзя». Среди взрослых с психосоматическими заболеваниями таких «детей» больше половины.

2. «Будешь плохо себя вести – отдам вон тому дяде (в детский дом, бабайке)». Как бы не звучала фраза, ее посыл в том, чтобы добиться послушания через страх быть разлученным с мамой – самым важным человеком в жизни крохи, без которого он не может выжить. Некоторое время действует безотказно и быстро, но закладывает почву для тревожных неврозов и фобий.

3. «Руки у тебя не из того места растут», «Что ж ты такой недотепа, ничего нельзя поручить» и т.п. фразы не способствуют развитию самостоятельности и инициативы, а отбивают последнее желание что-то пробовать самому и вселяют неуверенность в собственных возможностях. Прежде, чем сказать такое ребенку, задумайтесь, почему он не справился и устраните причину: возможно, вы переоценили его способности или недооценили сложность задачи.

4. «Посмотри, как у Маши хорошо получается», «Даня 5 раз подтянулся, а ты что же…» – постоянное сравнение ребенка с другими, даже если это его братья и сестры, формирует у него понимание, что его любят не просто так, а исключительно за достижения. Это не только не стимулирует добиваться большего, а вселяет комплекс неполноценности и порождает ненависть к тем, с кем сравнивают.

5. «Пока уроки не сделаешь, про телефон забудь», «Пока кашу не доешь, конфету не получишь». Тактика торга работает в краткосрочной перспективе, но в более старшем возрасте ваши отношения могут перейти в категорию «дашь на дашь» во всем. Старайтесь объяснить ребенку, чем обусловлены ваши требования. Это закладывает в нем разумный подход к развлечениям и обязанностям, а также выстраивает доверительные отношения между вами.

6. «Здесь нет ничего твоего», «Мой дом-мои правила» – формально это так. Но если регулярно сообщать ребенку об этом, он начинает ощущать, что без вас он – никто и ничто и жив только благодаря вам. Это сильно подрывает самооценку, усиливает тревогу за будущее и портит отношения.

Разговаривая с ребенком, старайтесь научить его чему-то нужному и важному, вместо того чтобы закладывать в подсознание фразы из нашего списка и подрывать его психику.

Марина Басманова, клинический психолог