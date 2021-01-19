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Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 11 по 17 января.

Понедельник и вторник – относительно удачные дни, опасности для автолюбителей чуть выше в понедельник, во вторник вред может быть от спешки.

Среда и четверг поднимают риски вверх (январь в этом смысле наиболее напряжённый месяц в 2021 году), если и погодные условия плохи, то максимально упрощайте себе жизнь – переносите дела, используйте общественный транспорт.

Пятница и суббота значительно лучше для автолюбителей, в том числе для посещений автомастерских: долейте масла, обработайте замки незамерзающей смазкой.

Воскресенье – один из лучших дней для перемещений, в том числе с друзьями, группами.

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