Меньше эмоций — финансовый гороскоп на 21 января

Сегодня нестабильный эмоциональный фон может испортить все планы.

Овен ‌‌

Овны в течение этого дня могут сталкиваться с мелкими, но досадными препятствиями в работе. Отдавайте предпочтение какой-нибудь несущественной работе, которая не будет иметь необратимых последствий в случае ошибок. Старайтесь строго исполнять требования начальства относительно соблюдения графика работ, сроков и объемов.

Телец

Тельцам в течение дня будет трудно концентрировать внимание на каком-то одном деле. Это может быть связано с излишне возбужденным эмоциональным состоянием или торопливостью, при напряженном графике работы. Постарайтесь не показывать своих эмоций окружающим. Возможны трудности при решении вопросов, требующих глубоких профессиональных знаний.

Близнецы

Близнецам звезды советуют быть осмотрительнее при обращении с чужими деньгами. Речь идет о работниках бухгалтерий, касс, кредитно-финансовых учреждений, пунктов обмена валюты. Если вы работаете с клиентами и непосредственно принимаете от них деньги, то перепроверяйте себя и клиента при расчетах – кроме ошибки вы рискуете столкнуться с попыткой вас обмануть.

Рак ‌‌

У Раков, которым по роду работы приходится контактировать с клиентами, сегодня часто могут возникать непредвиденные ситуации. Например, много времени может быть потрачено впустую на контакты с неплатежеспособными клиентами, которые будут отвлекать вас своими разговорами и вопросами. Тем не менее, старайтесь проявить максимум терпения и выдержки.

Лев ‌‌

У Львов сегодня не лучший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы работаете в подчиненной должности, то, возможно вам придется выслушать замечания со стороны начальства. Те же, кто занимает руководящие должности, могут остаться недовольны тем, как подчиненные выполняют свои обязанности.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день не располагает к творческим видам деятельности. Если ваша работа связана с большими интеллектуальными нагрузками и необходимостью находить решение в сложных и запутанных ситуациях, то вы можете столкнуться с затруднениями. Вам может не хватать профессиональной квалификации, знаний. Вы можете ощутить отсутствие интересных идей.

Весы ‌‌

У Весов в этот день могут возникать мелкие осложнения при работе с недвижимостью. У риелторов может сорваться сделка с клиентом. Офисные работники будут чувствовать неудобства при выполнении своих повседневных обязанностей на рабочем месте. Возможно, вас будут часто отвлекать от дел посторонними разговорами или может сломаться офисная техника.

Скорпион

Скорпионам, чья работа связана с частыми поездками, контактами, работой с документами, возможно, придется сталкиваться с мелкими неприятностями. Старайтесь вести себя сдержаннее и тактичнее. Для тех, кто умеет хорошо контролировать свои эмоции, никаких проблем в работе не будет возникать.

Стрелец

У типичных Стрельцов, работающих на подчиненных должностях, сегодня может возникать ощущение, будто на вас пытаются свалить самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. В результате вам придется больше и интенсивнее работать, а материальное вознаграждение за труд будет меньше, чем вы ожидаете. Также могут быть задержки при выплате зарплаты.

Козерог

Козерогам сегодня требуется трезвый и не эмоциональный подход к делам. Даже если у вас творческая работа, и вы её очень любите, не следует излишне увлекаться – так вы рискуете оторваться от реальной почвы под ногами и потерять опору. Для этого дня весьма характерны заблуждения относительно самооценки, своих способностей решать те или иные вопросы.

Водолей

У Водолеев, чья работа связана с публичной деятельностью, обширными контактами или обслуживанием клиентов, этот день может быть связан с затруднениями. Любая тайная и неофициальная деятельность чревата осложнениями. Например, если вы выполняете подработку на дому частными заказами, то будьте осмотрительнее в контактах с клиентами.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам звезды советуют быть предельно внимательными при контактах с клиентами, деловыми партнерами и при работе с информацией. Не следует сразу и безоговорочно доверять поступающим к вам сведениям. Есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Особенно это касается работе в торговле, на транспорте и в сфере услуг.