Доверьтесь звездам — любовный гороскоп на 21 января

Сегодня стоит полагаться на волю случая и не принимать важных решений.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит лучше управлять своей чувственностью, иначе она выйдет из берегов в неподходящий момент. К счастью или нет, многие Овны поглощены срочными делами и у них остается мало времени на любовные шалости. Если свидание и состоится, то ближе к вечеру, важно, чтобы на него хватило сил.

Телец

В эти сутки сексуальный темперамент Тельцов творит чудеса: либо взлетает до небес, либо пропадает. Возможны и другие нетипичные проявления тельцовского поведения (особенно, у представителей сильного пола). На любовные нежности у большинства Тельцов времени не останется, разве что ближе к вечеру.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы - заложники ситуации и не всегда могут свободно выбирать линию поведения. Они рискуют изменить принципам, о которых сами же заявили. Возможно, вмешается материальный фактор. Чтобы не стать в глазах партнера ненадежным персонажем, избегайте торжественных обещаний и клятв.

Рак ‌‌

В этот день Раки идут к гармонии в любви трудным путем, но другого у них нет. К счастью, им готовы пойти навстречу и отнестись с пониманием: в сложившейся ситуации такими партнерами, как заботливый и хозяйственный Рак, не разбрасываются. Все проблемы решайте между собой, без друзей и посторонних.

Лев ‌‌

Львам необходимо честно увидеть распределение ролей в своей любовной пьесе. Иначе они получат партнера-тирана и рискуют прогневать его любой своей инициативой на ровном месте. Не обольщайтесь мнимой демократией: вам следует сразу усвоить, кто здесь носит корону и обладает правом решающего голоса.

Дева ‌‌

Сегодня Девы идут в любви по пути неожиданных приключений. Звезды спешат сообщить, что их упорство будет вознаграждено и в конце дня они обязательно получат желанную награду. Оглянувшись назад, многие Девы с досадой увидят, что можно было не изобретать колесо и идти к той же цели стандартным путем.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы в зоне риска. Велика вероятность попасть под пресс роковых страстей и, одновременно, под власть привычки. Весам, увязшим в долгих непростых отношениях, будет сложно осознать свое бедственное положение. В гармоничных союзах получит особое значение сексуальная совместимость.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам будет нелегко, но надежда есть даже в тяжелых случаях. Вполне реально уладить противоречия и отыскать точку пересечения интересов. Звезды подсказывают, что это будет временная победа и еще не известно, во что она вам обойдется - но страсти будут кипеть, а это главное.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам доказывать свою любовь конкретными поступками, ориентированными на реальную пользу. Отличный повод для этого даст кризис или нештатная ситуация. Неожиданнае обстановка подскажет новые ходы и методы. Но обязательно продумывайте детали, чтобы избежать накладок.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит недооценивать свои таланты и привлекательность, а также свою способность ориентироваться в новых условиях. На вечер можете смело назначать любовную встречу: она пройдет неожиданно гармонично и доставит удовольствие обоим. Вероятно, вы оба расслабитесь и расчувствуетесь.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи войдут во вкус и в любовных маневрах разойдутся не на шутку. Многие Водолеи будут готовы на авантюру и даже на подвиг, чтобы угодить пассии или что-то доказать себе. Важно помнить о непредсказуемости момента и о риске провала в энергетическую яму после взрыва энтузиазма.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам верить в себя и доверять обстоятельствам. Несмотря на стартовые трудности, романтическое приключение завершится благополучно. Если в любви вы реалист, ваши желания судьба исполнит на все сто процентов. Новые правила не станут помехой давним теплым чувствам.