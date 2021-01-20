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Пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которые обладают способностью привлекать в свою жизнь деньги, а также рассказали, как они ими распоряжаются.

Телец

Целеустремленные Тельцы нередко добиваются финансового успеха и любят жить на широкую ногу. Ради этого они готовы долго и упорно трудиться. К тратам они относятся разумно, но при этом не скупердяйничают.

Близнецы

В деньгах Близнецы видят прежде всего источник свободы. Они любят путешествовать и не экономят на украшениях и вкусной еде. В зависимости от настроения они могут то шиковать, то бросаться в жесткую экономию.

Рак

Раки обладают уникальной предрасположенностью к бережливости, которая нередко доходит до откровенной скупости. Как результат — они встречают старость с приличным состоянием.

Лев

Льву тяжело отказаться от роскоши и жизни на широкую ногу. К нему нередко обращаются за финансовой помощью друзья. Безотказность представителей этого знака зодиака может загнать их в денежную яму. Но им, как правило, удается найти возможность исправить положение.

Скорпион

Скорпион рожден для того, чтобы побеждать. Деньги для него интересны исключительно как возможность красиво жить. Понимая, какие перспективы открывают финансы, он всегда добивается цели заработать.

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