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Приметы на 21 января: что нельзя делать в этот день

СОВА1 час назад
Фото: СОВА

Строго запрещено есть перед зеркалом в этот четверг.

По одним приметам, можно онеметь, по другим - растерять всю свою красоту.

Не рекомендуется надевать темную и несвежую одежду. Считается, что на того, кто ослушается этого совета предков, нападет хворь.

Несчастья случатся и с тем, кто будет язвить и смеяться над ближним 21 января. Самое незначительное, что может произойти, это болезненные высыпания на губах и языке.

Нужно в этот день стоять по ветру. Если его порывы будут дуть в лицо, то могут сорвать и унести удачу.

21 января не стоит игнорировать призывы интуиции. Даже если разум предоставит 100 тысяч аргументов за, если сердце запретит, необходимо послушаться его.

Лёгкие и яркие сны, увиденные в эту ночь, к сожалению, не сбудутся. Что же касается неприятных сновидений, то рекомендуется обсудить их со специалистом. В них могут таиться предупреждения, которые позволят избежать опасности.

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