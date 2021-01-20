В какие дома нельзя переезжать в 2021 году

Любой переезд – это мощная активизация энергий.

Именно поэтому, переезжая в новый дом, довольно быстро мы ощущаем какие-то перемены. Иногда благоприятные, а иногда и наоборот. К сожалению, плохое норовит проиграться быстрее, чем хорошее. И самый скорый негатив можно получить, если вы потревожите так называемые годичные аффликции. О них сегодня и поговорим.

Итак, по правилам фэншуй после 4 февраля 2021 года нельзя будет переезжать в дома, обращенные тылом на юго-восток. Дело в том, что на юго-востоке поселится самая негативная звезда фэншуй Пятерка-желтая. И движение в сторону юго-востока станет активизацией зловредной звезды и, соответственно, активизацией разного рода неприятностей.

Обращаю ваше внимание, что речь идет о тыле всего дома, а не отдельной квартиры.

Что касается отдельной квартиры, то табу на переезд также распространяется на квартиры, входная дверь которых получает юго-восточную энергию.

Кроме того, не стоит переезжать в новый дом или офис, которые территориально расположены на юго-востоке от места вашего теперешнего проживания. Такой переезд также запустит влияние звезды.

Кроме Пятерки года есть еще Пятерка месяца, с учетом которой не стоит переезжать в дома, обращенные тылом на северо-запад, в марте и декабре 2021 года, с тылом на запад – в апреле 2021 года и в январе 2022 года, с тылом на северо-восток – в мае, с тылом на юг – в июне, с тылом на север – в июле и с тылом на юго-запад – в августе 2021 года.

Еще одна годичная аффликция – это поражение, связанное с энергиями трех ша года. В 2021 году область трех ша (ша грабежа, ша неприятностей, связанных с противоположным полом, и ша непредвиденных задержек и остановок развития) будет занимать большую область, распространяющуюся на восток с захватом половины соседнего юго-востока и половины северо-востока. Таким образом, все дома, стоящие тылом в компасный сегмент от 45 до 135 градусов, также будут под запретом для переезда.

К сожалению, кроме годичных трех ша, есть еще месячные, дневные и даже часовые. Желательно учитывать хотя бы месячные три ша и не переезжать в дома с тылом на юг в апреле, августе и декабре, с тылом на север – в феврале, июне и октябре, а с тылом на запад – в марте, июле и ноябре (при этом важно учитывать, что месяц в китайском календаре начинается в разное время в период с 4 по 8 число).

Ну и, наконец, аффликция, связанная с влиянием Князя года или Тай Суй и его главного оппонента Суй По.

Тай Суй – очень сильная энергия, представляющая направление, соответствующее текущему году. В 2021 году областью «проживания» Тай Суй будет местоположение Быка или северо-восток-1 – компасный сегмент от 22 до 38 градусов. Так вот, если дом расположен фасадом на Тай Суй, то есть фасадом в компасный сегмент 22 – 38 градусов, то в такой дом тоже нельзя будет переезжать весь 2021 год.

Последствия активизации упомянутых энергий переездом могут быть самыми разными, от потери денег до проблем со здоровьем и отношениями.

Поэтому если как раз сейчас вы находитесь в поиске нового места жительства, учтите эту информацию и во избежание возможных неприятностей еще до просмотра отсеивайте дома, попадающие в нежелательную категорию.

В Интернете сейчас достаточно много калькуляторов, позволяющих определить градус фасада любого здания, которое есть на карте. Вам не придется даже выезжать на место.

Не пренебрегайте этими советами, если хотите в своем новом доме зажить с новым счастьем, а не с новыми проблемами.

С пожеланием удачного переезда, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)