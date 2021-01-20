Как мировое правительство руководит нами

Разговоры о том, что существует некое «Мировое правительство», и оно неустанно следит за происходящим в мире ведутся уже давно.

Возникновение и распространение эпидемии COVID-19 тоже многие связывают с подобного рода заговорами.

Рычаги давления

Считается что основной рычаг их управления – это деньги, вернее сложные финансовые системы, которые были построены внутри различных государств. В настоящий момент ситуация действительно довольно обостренная: страны должны друг другу, люди тратят больше, чем зарабатывают, не совсем понятно, чем, собственно, защищены сами валюты и т.п. Все это приводит к тому, что создается неизбежный энергетический коллапс, который, конечно же, будет иметь отражения на процессах реального мира.

Другой рычаг власти, который часто упоминается в связи с возможными «закулисными заговорами» – информация, а вернее дезинформация, при помощи которой осуществляется влияние на эмоциональные состояния людей и их действия. Можно посеять панику и ужас, можно, наоборот, создавать ощущение гармонии и стабильности – все зависит от того, о чем и как говорить. Сотни книг и фильмов написаны на эту тему, но, возможно, ответ на вопрос выглядит несколько проще.

Мнение эзотериков

То, что частотность планеты повышается, и мы выходим в новый, более высокоорганизованный век – про это тоже можно услышать от многих, кто чувствует энергии и видит будущее. А любая новая частота требует отречения от старого – вот и ломаются стереотипы, происходят кризисы, возникают заболевания – своеобразные энергетические «чистки». А то, что происходит с миром, есть не что иное, как ответ на годы и столетия нарушения энергетических законов, дурного обращения людей друг с другом и природой.

Можно ли как-то защитить себя в такие времена? Можно! Лучшая защита – самому соблюдать энергетические законы (жить по средствам, быть внимательным к себе и окружающим, избегать негатива) и помогать это делать другим – тогда любые «вселенские заговоры» пройдут стороной.

Диана Сабитова