Нумеролог рассказал, как выбрать «счастливый» автомобильный номер

Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова рассказала, что неудачно выбранный номер автомобиля, может повлиять на стиль вождения ее владельца и даже стать причиной ДТП.

Нумеролог советует обратить внимание на наличие нулей в номере. Если они стоят в начале, то они ни на что не влияют. А если они стоят после других цифр, то усиливают их значение в позитивном и негативном ключе.

Водителям, которые хотят убедиться, что номер привлечет удачу, нужно избегать девятки.

«Потому что девятка курируется планетой Марс, она отвечает за скорость. Если мы, допустим, видим номер "999", то нужно понимать, что аварийность этой машины весьма высока. Если при сложении всех цифр в номере будет получаться 9, это тоже будет указывать на аварийность», — поделилась Новокрещенов.

Аварийность автомобиля только увеличится, если после девяток будут нули. Нумеролог даже советует держаться подальше от автомобилей с такими номерами, если они встретятся на дороге.

Номер принесет удачу, если будет соответствовать дате рождения владельца автомобиля, уверена нумеролог. Для этого нужно по сложиться все цифры в дате рождения и посмотреть, какая планета «курирует» нашу дату рождения. Тоже самое сделать с номером автомобиля, а после сравнить как планеты взаимодействуют друг с другом.

«Они могут "дружить", и тогда это хорошо, даже если это девятка. Они могут быть нейтральными, тогда это тоже нормально. Они могут быть врагами – и тогда автомобилиста ждут проблемы на дорогах».