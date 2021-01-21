Астролог рассказала о влиянии Меркурия на отношение к детям

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала своим подписчикам о влиянии Меркурия на людей.

В частности, она коснулась темы отношений к детям.

— В индивидуальном гороскопе планета Меркурий символизирует всех, кого мы ощущаем молодыми, «младшими» по отношению к себе, — написала астролог.

Она отметила, что касается это в первую очередь детей. По ее словам, скоро Меркурий станет ретроградным, а это значит, что многим родителям придется пересмотреть свое отношение касательно младшего поколения и методы воспитания.

— Независимо от возраста дети всегда останутся для вас Меркурием и будут щекотать ваше чувство интеллектуального превосходства, — пишет Володина.

Астролог отметила, что это касается даже детей, которые выросли до степени дееспособности.