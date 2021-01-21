Ищите новые источники дохода — финансовый гороскоп на 22 января

Сегодня стоит поманиторить подходящие вакансии. Возможно, вам попадется работа мечты.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неоднозначно, и многое будет зависеть от уровня вашей квалификации. Звезды предлагают вам действовать открыто, легко относиться к любым проблемным вопросам. Не ищите обходные пути, действуйте в рамках закона. Ваш особое, часто оригинальное мнение по тем или иным вопросам, будет высоко оцениваться единомышленниками.

Телец

У Тельцов, работающих в непосредственном контакте с начальством, повышаются шансы для карьерного продвижения. Отношения с начальством складываются доверительные и вполне демократические. Если ваш начальник пойдет на повышение в должности, то вам будет предложено тоже повышение. Хорошо складывается этот день для руководящих работников.

Близнецы

Интеллектуальные способности Близнецов в этот день невероятно усиливаются. Вы будете способны генерировать большое количество идей и быстро обучаться. Используйте этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации. Так вы сможете заполнить пробелы в знаниях. В профессии это не лучший день для смены места работы.

Рак ‌‌

У Раков, занимающих руководящие должности, этот день складывается благополучно. В вашем распоряжении могут оказаться крупные финансовые ресурсы, которые вы сумеете с выгодой использовать. Можно проводить меры по оптимизации структуры управления, избавления от всего старого и морально отжившего, с тем, чтобы заменить это на более современные формы управления.

Лев ‌‌

Львам в этот день удастся легко устанавливать деловые партнерские отношения с самыми разными людьми. Вы сможете на тонком интуитивном уровне почувствовать ведущий мотив в поведении того или иного человека и подстроиться под него таким образом, чтобы ваше деловое взаимодействие было взаимно выгодным. Успешно проходят переговоры, консультации.

Дева ‌‌

Сегодняшний день складывается исключительно удачно для Дев, склонных к техническому творчеству, изобретательству, рационализаторству, конструированию и инженерии. Вы сможете не только предложить, но и реализовать на практике интересные технические решения, ведущие к росту производительности труда. Коллеги по трудовому коллективу окажут вам посильную поддержку.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Даже если у вас обычная рутинная работа, однако, при желании всегда можно найти что-то, что можно усовершенствовать. Старайтесь найти скрытые резервы роста в своей профессии. У офисных служащих могут произойти сбои в работе компьютера.

Скорпион

Скорпионам в этот день удастся углубить свои навыки работы с техническими средствами. Особенно это относится к офисным работникам, занимающимся оперативным введением информации в компьютер, а также подготовкой отчетной бухгалтерской документации. Обязательно доводите до конца начатые дела, даже если вам придется для этого задержаться на рабочем месте.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют основное внимание уделить расширению и укреплению деловых связей. Вашей сильной стороной сейчас является легкость в общении при деловых контактах. Особенно успешно пойдут у тех, кто вынужден часто контактировать с клиентами и заниматься оформлением документов. Можно выполнять несколько дел в параллельном режиме.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, придется заниматься переделыванием той работы, которую вам приходилось выполнять ранее. Также старайтесь не повторять своих прошлых ошибок в отношениях с коллегами по трудовому коллективу – иначе это может привести к повторению проблемных ситуаций. Опасайтесь обманов и никому ничего не обещайте.

Водолей

Водолеи в этот день будут необычайно коммуникабельными и интеллектуально активными. Возможно, это подтолкнет вас к творческим инициативам и начинаниям. Лучше всего в этот день проявят себя те, кто находится в служебной командировке и контактирует с иностранцами. Ведущим мотивом поведения может стать ваше стремление к знаниям, к повышению квалификации.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют проявить изобретательность в поиске дополнительных источников доходов. Вы сможете получить прибавку к зарплате не только за счет выполнения частных заказов, но и косвенным образом. Например, вы можете обратиться к работодателю с просьбой о выплате вам компенсации на лечение, или попросить оплатить вам проездной билет для поездок на работу.