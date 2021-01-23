Хаос и анархия — гороскоп на неделю 25-31 января

На этой неделе на небе образуется три значимых планетных аспекта.

26 января квадратура Солнце-Уран. Это классический аспект неудержимого стремления к личной свободе, вплоть до крайних революционных проявлений. Характеризуется отказом от ранее существующих обязательств и ответственности. Это мотивируется тем, что обязательства якобы ограничивают проявления личной ответственности. Поведение может быть весьма радикальным и очень энергичным, хотя и с большой степенью разрушительного влияния. Это аспект революционеров, которым важно не созидание, а разрушение основ по принципу «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а потом…». При нестабильности в обществе аспект опасен проявлениями хаоса и анархии. В личной жизни проявления также ведут к нарушению стабильного жизненного уклада.

28 января соединение Венера-Плутон. Один из самых сильных аспектов проявления страсти в любви. Усиливаются собственнические инстинкты, ревность и желания обладания объектом любви. Любовь при таком аспекте проявляется главным образом через физическое сексуальное влечение. Также аспект имеет отношение к бизнесу и финансам, приводя к сильному желанию владеть деньгами, причем желательно крупными суммами денег.

29 января соединение Солнце-Юпитер – гармоничный аспект, связанный с укреплением самооценки личности и расширением влияния на окружающих. Способствует укреплению репутации, уважению и авторитету. Хорошо для тех, кто занимается организаторской работой и пропагандирует свои идеи и знания окружающим. В бизнесе аспект связан с расширением и экспансией в хорошем смысле этого слова. В личной жизни связан с проявлением благородства, щедрости, усилением чувства собственного достоинства, повышением самооценки.

Овен ‌‌

Практически вся эта неделя для Овнов может сложиться достаточно напряженно. Причем есть две наиболее проблемные темы, которые могут проявиться: это состояние ваших финансов и отношения с друзьями. Возможно, к вам может обратиться кто-то из друзей или подруг с просьбой одолжить определенную сумму денег – и это может стать поводом для напряжения отношений независимо от того, дадите вы деньги или откажете. Тем не менее, постарайтесь найти уважительную причину для отказа. Иначе ваши отношения могут испортиться в дальнейшем. В случае финансовых затруднений у вас самих, не следует обращаться к друзьям с просьбами дать денег взаймы по тем же причинам, которые сказаны выше. Что касается вероятной нехватки денег, то, это может произойти при нерациональном их расходовании. Старайтесь ограничиться только самыми необходимыми покупками, без которых реально нельзя обойтись. Однако могут возникнуть ситуации форс-мажорного свойства, когда от вас ничего не зависит. Например, может сломаться ваш автомобиль или бытовая техника в доме. В этом случае вам, волей-неволей придется изыскивать дополнительные средства на дорогостоящий ремонт.

Телец

Тельцам на этой неделе важно суметь правильно оценить свои силы и возможности, чтобы не ставить перед собой нереальных задач. Особенно это относится к профессиональной деятельности. Ваша карьера зависит не только от ваших желаний и усилий. Немаловажно иметь благоприятные внешние обстоятельства для этого. Но сейчас не лучшее время для отстаивания своего мнения перед людьми, наделенными властью и влиянием. Многие ваши инициативы могут натолкнуться на сопротивление со стороны внешних обстоятельств, которые часто будут персонифицироваться с конкретными людьми из числа начальства или представителей власти. Если хотите, чтобы все завершилось гармонично, то не стоит продавливать свои решения силовым путем и волевым напором. Иногда разумнее остановиться и переждать, когда обстоятельства поменяются в вашу пользу. Периодически вам придется возвращаться к тем делам, которые вы уже делали раньше. Это должно заставить вас задуматься о качестве того, что вы делаете. Если вы прибили в доме полочку, а она постоянно падает, то дело не в полочке, а в вас самих, в том, что вы, возможно, что-то делаете не так.

Близнецы

В течение всей этой недели репутации Близнецов может что-то угрожать. Старайтесь не пересекаться ни по какому поводу с людьми, наделенными властью, особенно если эта власть имеет отношение к закону. Обращайте особое внимание на всевозможные слухи и сплетни, которые могли бы повредить вашей репутации. Не позволяйте никому порочить ваше имя и сами не допускайте поступков, которые бросают тень на вашу репутацию. При поездках на личном автомобиле старайтесь не нарушать правила дорожного движения – за это вас могут лишить прав на вождение автомобиля или подвергнуть штрафным санкциям. Также это не лучшее время для туристических поездок, особенно к морю или с использованием морского транспорта. Воздержитесь от знакомств с иностранцами и по интернету. Часто вы будете не знать, с каким именно человеком вам приходится контактировать. И велика вероятность того, что этот человек не является тем, за кого себя выдает.

Рак ‌‌

Крайне непредсказуемо может сложиться эта неделя для типичных Раков. Могут происходить какие-то неожиданные события стрессового характера. Ситуация может быть связана с какими-то недоразумениями в отношениях с друзьями и подругами. Старайтесь вести себя деликатнее и не высказывайте критических замечаний в чей-либо адрес. Одним из поводов для напряжения с друзьями может стать ваше скрытное от них поведение – их может обидеть ваше недоверие. Вообще, это время может быть связано с повышенной конфликтностью в отношениях с друзьями. Не исключены случаи ревности к другу или подруге. Воздержитесь от посещения ночных клубов – это может привести к случайным интимным контактам с весьма неприятными последствиями для вашего здоровья. Также может часто ломаться бытовая техника или автомобиль. Нехватка денег на починку может подтолкнуть вас к обращению в кредитные организации. Если у вас много долгов, которые вы не в состоянии своевременно погашать, то со стороны кредиторов могут быть приняты весьма неприятные меры. Например, банк может заблокировать вашу карту или начнет принудительно снимать деньги с вашей карты. Либо ваш долг передадут коллекторам.

Лев ‌‌

У Львов на этой неделе могут существенно ухудшиться внешние обстоятельства. У вас может создаться впечатление, что весь мир ополчился против вас. За что бы вы ни взялись, всюду придется сталкиваться с осложнениями и препятствиями. В результате, чтобы хоть чего-то добиться, придется прикладывать огромные усилия. Наиболее проблемные темы недели могут быть связаны с властью и партнерскими отношениями. Прежде всего, могут испортиться супружеские отношения. Основная причина противоречий – ревность и несогласованность действий. С ухудшением психологического климата в супружеских отношениях могут начаться конфликты. Возможно, вас будет раздражать в партнере то, что он не всегда отчитывается перед вами, где он бывает и с кем проводит свободное время. Недоверие и неискренность – вот что медленно размывает хорошие отношения в браке и делает их подверженными кризисам. Возможно, вам потребуется собирать документы, справки и прочие бумаги для подачи их в какие-то инстанции. Если дело не срочное, то лучше его пока отложить. В противном случае вы рискуете увязнуть в этом не очень приятном бюрократическом процессе.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе требуется проявить особое внимание к своему здоровью. Говорят, что многие болезни происходят из-за расстройств нервной системы и для вас это сейчас особенно верное утверждение. Чем больше будет волнений и стрессов, тем хуже может стать ваше самочувствие. Также следует обратить особое внимание на меры борьбы с вирусными инфекциями. Ваш организм будет особенно подвержен им из-за ослабления иммунитета. В начале недели возможны бытовые травмы – будьте осторожнее. Необходимо учитывать особенность момента в случае туристических поездок. Предусмотрите получение медицинской страховки – в пути могут возникнуть болезненные состояния. Если у вас в доме есть домашние животные, то возможно их неадекватное агрессивное поведение. Собака может внезапно выйти из под контроля и укусить. Будьте внимательнее к поведению домашних животных. Это не лучшее время для найма помощников в домашнем хозяйстве. Нанятая няня или домработница может не оправдать ваших ожиданий.

Весы ‌‌

У Весов на этой неделе будет такое время, когда любые риски крайне нежелательны. Особенно это относится к финансовым рискам и риску возможного ущерба для здоровья. Следует быть аккуратнее при обращении с техникой и электричеством. Возможно, что в доме сломается какая-то бытовая техника, но если вы не являетесь специалистом, то не следует её разбирать, пытаясь починить – сейчас это чревато получением бытовых травм. Другая, крайне напряженная тема недели, может быть связана с романтическими отношениями. Дело в том, что на вашем любовном фронте могут кипеть нешуточные страсти и бушевать ревность. Если у вас есть любимый человек, то спокойными ваши отношения не назовешь. Усиливаются интимные желания, и, в случае неудовлетворенности здесь могут вспыхнуть конфликты. Постарайтесь отнестись к любимому человеку не только со страстью, но и с нежностью и заботой. Сделайте для него что-нибудь приятное и вам ответят взаимной симпатией. Возможно, человек, с которым вы раньше встречались и расстались, будет активно противодействовать новым отношениям и добиваться возобновления отношений с ним. Несмотря на бесперспективность возврата к прошлому, оно реально может мешать развитию новых чувств.

Скорпион

Неспокойная психологическая атмосфера может сложиться в семейной и супружеской жизни типичных Скорпионов на этой неделе. Из-за недостатка согласия и неготовности членов семьи идти на компромиссы, вы не сможете планировать и осуществлять совместные дела. Это особенно характерно для тех, кто живет под одной крышей вместе с родителями, бабушками и дедушками или с семьей детей. Конфликт интересов и поколений будет весьма типичным для этих дней. Ситуация в отдельных случаях может настолько обостриться, что молодая семья будет вынуждены съезжать на съемное жилье. В обычных ситуациях, не отягощенных вмешательством родственников, лучше воздержаться от споров с партнером по браку. Возможно, что-то заставит вас вспомнить о каких-то не очень приятных событиях из ваших отношений в прошлом. Но прошлое – это то, что пройдено, и к чему не надо больше возвращаться. Могут усилиться ваши подозрения на то, что партнер по браку живет двойной жизнью и что-то скрывает от вас – и это тоже может стать поводом для напряженности в отношениях.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды советуют превыше всего беречь свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Дело в том, что сейчас ваша психика будет крайне чувствительной к раздражителям, и вы будете легко выходить из состояния эмоционального равновесия от любой неприятности. Старайтесь ограничить круг общения. И особенно дистанцируйтесь от контактов с теми людьми, которые вас по каким-то причинам раздражают. Со своей стороны старайтесь сдерживать в себе критический настрой и не высказывайте никому критических замечаний. В противном случае вы неизбежно получите порцию ответной критики, и ваша нервная система может сильно расшататься. Как говорится, все болезни связаны с нервами. Так вот, эти слова как нельзя больше подходят вам сейчас. Нарушение эмоционального равновесия может привести вас к психосоматическим расстройствам и ухудшению самочувствия. Также старайтесь не допускать перегрузок на работе. Неполадки в делах могут негативно отразиться на вашем состоянии здоровья.

Козерог

Типичные Козероги на этой неделе могут почувствовать некоторое напряжение своих бюджетных возможностей. Звезды советуют вам воздержаться от таты денег в широким размахом. Не тратьте деньги на удовольствия и развлечения. Романтические отношения могут в первую очередь пострадать от нерационального расходования денег. Возможно, от вас будут ожидать широких жестов и дорогих подарков, но это не поможет сделать отношения лучше – скорее наоборот, усугубит их. Например, вы можете конечно купить дорогие билеты на концерт модного артиста, потратив все свои свободные деньги. Но оказавшись на нуле, в дальнейшем будете не в состоянии оказывать даже малейшие знаки внимания. Особенно это относится к мужчинам, пытающимся пустить пыль в глаза своим возлюбленным. Сводив женщину один раз на концерт, и не рассчитав свой бюджет, в дальнейшем вы не сможете ее порадовать даже букетом цветов. Кстати, разговоры с любимым человеком на меркантильные темы могут сами по себе спровоцировать ухудшение отношений. Также воздержитесь от азартных игр на деньги.

Водолей

На этой неделе в отношениях Водолеев с близкими родственниками могут возникнуть разногласия. Это произойдет оттого, что вы не найдете понимания и поддержки своим инициативам. Возможно, вы захотите сделать что-то важное по своей инициативе, не считаясь с мнением близких людей, и вызовете тем самым их недовольство. Если вы молоды и полностью зависите от финансовой поддержки родителей, то они могут что-то запретить вам, ограничивая тем самым вашу личную свободу. Не исключено, что в этих запретах будут свои резоны и вас на самом деле попытаются оградить от возможных серьезных неприятностей. Постарайтесь не предпринимать инициатив, не посоветовавшись предварительно с членами семьи. В любом случае, вы впоследствии снова можете вернуться к тому же вопросу, но в более гармоничной и благожелательной обстановке. И тогда у вас все получится без всяких конфликтов. А пока лучше просто набраться терпения и дождаться более удобного момента. Но на данной неделе такого удобного момента пока не представится.

Рыбы ‌‌

Рыбы в течение всей этой недели могут часто сталкиваться с осложнениями и препятствиями в дороге, на транспорте и при общении с окружающими. Нежелательно на этот период планировать активные поездки и контакты. Если у вас есть автомобиль, то он может сломаться в дороге, и вы вынуждены будете всю неделю заниматься его ремонтом. Возможно возобновление контактов с теми людьми, с которыми вы давно не общались. Однако следует хорошенько подумать, а нужно ли вас это? Если ранее вы не общались по определенным причинам, связанным с обидами, то есть риск повторно наступить нате же грабли. Кроме того, до вашего сведения может дойти неприятная информация, типа сплетен или слухов. Постарайтесь не акцентировать внимание на негативе. Воздержитесь от критики в адрес знакомых или родственников, чтобы не получить от них ответную критику в свой адрес. Женщинам во время поездок не рекомендуется ловить попутки и подсаживаться в автомобиль с незнакомыми мужчинами. Есть риск стать жертвой ограбления или сексуального насилия. Не будьте излишне доверчивыми и не полагайтесь на обещания – цена слов сейчас весьма невелика.