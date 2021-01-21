Убавьте информационный шум — гороскоп на 22 января

10-11 лунные сутки. Сегодня напряженный аспект Луны и Меркурия затрудняет общение и передачу данных.

Вероятны заминки в ходе переписки, диалога, навигации, осечки при использовании гаджетов и электронных сервисов. Те или иные неожиданности будут случаться в поездках и перелетах. В любом разговоре будут подчеркнуты сложные стороны ситуации, из-за чего возможен повторный прилив негативных эмоций. Стоит свернуть лишние контакты. Не время для интенсивной умственной работы. Лучшие моменты дня могут оказаться связаны с пассивностью, отказом от лишнего информационного шума, комфортом и физическими удовольствиями.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется поговорить с друзьями о финансовых делах, обсудить покупки, заработки, электронные сервисы или последние экономические новости. Не исключено, что с этого начнется утро. Также, день может замедлить реакции, сформировать зацикленность на определенной теме, повысить аппетит, обострить тактильную чувствительность, создать мелкие ожидаемые заминки в платежных операциях онлайн.

Телец

Для Тельцов этот день начнется с приятной минуты, но забыть о недавних бурных событиях обстоятельства им не позволят. Не исключены совещания, обсуждения пост-фактум, звонки от начальства, друзей или коллег. Придется следить и за новостями. Итогом волнений может стать недосыпание, недомогание или общее эмоциональное перевозбуждение. Возможна острая реакция на некоторые запахи, продукты и напитки.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше заниматься текущими делами и ничего не начинать с нуля. Этот день мешает легкости восприятия, во всем могут видеться проблемы - и скорее всего, не без причин. Возможна остаточная тревога в связи с недавними событиями, которую будут подпитывать новости (в том числе, поступающие издалека). Полезно обсуждать скрытые сложности обучения, быта, платежей или дальних путешествий.

Рак ‌‌

Ракам сегодня не страшны тревожные вести: у них есть точка опоры, которая позволяет им меньше бояться сюрпризов в будущем. Это может быть надежный партнер, сообщество друзей, вовремя открытый (или удачно модернизированный) бизнес. Разговоры этого дня могут крутиться вокруг денег, ресурсов, налогов, новых экономических реалий. Если хочется поговорить о возвышенном, придется выбрать другой день.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно быть реалистами и стремиться не к идеальному результату, а к оптимальному в текущих условиях. Нужна готовность к обсуждению сложных тем, в том числе, профессиональных и материальных. Необходимо владеть собой, так как вплоть до ночи может сохраняться рискованная ситуация и атмосфера нервозности. Этот набор качеств особенно ценен для руководителей и для тех, кто строит карьеру.

Дева ‌‌

Девы могут рассчитывать на информативный и в целом удачный день. Возможно, не все новости будут одинаково приятными, зато многие из них станут полезны. Если вы не добились успеха в главном, утешат мелочи. Поездка или другая акция может пройти не по плану, но принесет свежие впечатления. Если в чем-то одном пришлось подчиниться навязанным правилам, то в другом удастся сохранить верность идеалу.

Весы ‌‌

Сегодня Весам приходится подходить ко всему практично. Не станет исключением даже такая «тонкая материя», как любовь: в ней важны земная чувственность, комфорт и доля деловой выгоды. Может представить интерес совместный бизнес или другой общий актив. День поможет получить отдачу от прежних инвестиций, позволит уладить отдельные вопросы, связанные с жильем, наследством или налогом на недвижимость.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит уклоняться от переговоров, но лучше не ждать от них идеального результата. День подходит для первичного обсуждения возникших разногласий и освещения старых нерешенных проблем под новым неожиданным углом. Рано подписывать договор или ставить точку в споре: многие аргументы и выводы впоследствии придется пересмотреть. Важно ценить пункты, по которым уже есть согласие.

Стрелец

Стрельцам лучше не планировать на этот день чисто интеллектуальные дискуссии, так как сегодня сложно остаться в царстве абстракций. И персональный диалог, и коллективный разговор свернет в более приземленные злободневные сферы. В центр внимания может попасть обновление штата, модернизация производства, безопасность работ, оплата труда, логистика, тестирование оборудования, другой насущный вопрос.

Козерог

Этот день поможет Козерогам поддерживать базовую уверенность в себе. Новые тенденции не будут их пугать, а прошлое не будет казаться слишком мрачным. В тревожных или шокирующих новостях найдется хорошая сторона. Если вы чувствуете, что достигли внутренней гармонии, не стоит нарушать ее лишними разговорами или поиском дополнительных фактов. Лучше удержаться от трат. Можно дать волю чувственности.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям выступать с речами и предложениями, начинать новые дела, инициировать знакомства. Не рекомендуется интенсивная интеллектуальная работа. Нежелательно затевать переписку, заводить аккаунты, публиковать личные материалы в Сети. День снизит вашу сообразительность, может накопиться усталость. Не слишком удачно сложится разговор с близкими друзьями и домочадцами.

Рыбы ‌‌

Этот день станет для Рыб благоприятным или позитивно-нейтральным, если они не станут злоупотреблять случайным общением и интернет-серфингом. Звезды советуют сузить информационный поток: не искать отзывы и советы в Сети, не участвовать в опросах и дискуссиях. Хорошо подпитать в эти сутки свою земную чувственную составляющую: вкусно поесть, предаться любви, послушать музыку в обстановке комфорта.