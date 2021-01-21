Понимание без слов — любовный гороскоп на 22 января

Сегодня в ваших отношениях все идеально, и вам не нудны слова, чтобы говорить.

Овен ‌‌

В этот день Овны несколько зациклены на материальных вопросах. На их счастье, партнеры тоже часто будут думать именно об этом, а от общих практических интересов уже рукой подать до единства в прочих сферах. Можете не бояться, что вас обвинят в меркантильности или карьеризме - наоборот, похвалят.

Телец

Сегодня Тельцы остро нуждаются в любви. Она будет противовесом деловой суете и противоядием от токсичных дурных влияний. Звезды советуют не затрагивать в разговоре с партнером служебные и другие «больные» темы. Лучший момент для свидания - утро. Если ночь проведена вместе, не спешите расставаться.

Близнецы

Сегодня Близнецы не слишком сообразительны, медлительны и не гибки в романтической инициативе. Зато они могут «остановить мгновенье» и насладиться приятным чувственным моментом, мимо которого обычно проскакивают в поисках быстрого разнообразия. Ибо любовь сегодня - не фастфуд, а изысканная трапеза.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам трудно сосредоточиться на личной жизни, но найти для нее время нужно. Прочный союз с любимым человеком станет одной из тех опор, которые позволят им спокойнее смотреть в будущее. Звезды подсказывают, что точкой высшей гармонии станет утро и ради свидания стоит отменить утренние дела.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам лучше забыть про шаблоны. Действовать придется так, как требует партнер или диктуют обстоятельства. Многим Львам предстоит оправдывать чужие ожидания вместо того, чтобы ставить собственные условия. Бунт возможен - но звезды честно предупреждают, что его исход непредсказуем.

Дева ‌‌

Сегодня личная жизнь Дев не обязательно составляет контраст другим интересам. В командировку или на лекцию вполне можно пригласить партнера: совместное расширение кругозора еще никому не повредило. Не самый плохой момент и для чисто романтического путешествия, хотя без сюрприза в нем не обойдется.

Весы ‌‌

Сегодня Весы подходят к любви прагматично. Они ценят в ней и чувственные, и материальные вложения. Общие активы могут стать для них не менее прочным связующим звеном, чем сексуальная тяга и привязанность. День помогает остаться вместе давним партнерам и не слишком хорош для развития новых романов.

Скорпион

Скорпионам не стоит уклоняться от диалога, затеянного партнером. Пусть в нем затронуты неприятные темы - чем раньше будут озвучены претензии, тем лучше. А вот с твердым договором можно не спешить: и аргументы, и сами решения еще будут пересмотрены. Не стоит ни «рвать навсегда», ни быстро сходиться.

Стрелец

Сегодня жизнь вынуждает влюбленных Стрельцов оставаться прагматиками - и спорить с ней им, пожалуй, не стоит. Стрельцам, приготовившим своим пассиям романтическое признание в стихах или смешное видео, придется подождать с отправкой послания: в сегодняшних обстоятельствах оно может «не прозвучать».

Козерог

Сегодня главный козырь влюбленных Козерогов - их чувственность. Звезды напоминают, что она расцветет лишь в состоянии душевного покоя. Если на эти сутки у вас запланировано свидание, не засоряйте свое ментальное пространство лишней информацией, а наедине с партнером не обсуждайте злободневные темы.

Водолей

В эти сутки влюбленных Водолеев подводят их ораторские и литературные способности. Не слишком высоким может оказаться и общий уровень энергии. Звезды советуют не злоупотреблять перепиской и созвонами. Для свидания лучше выбрать комфортную и уютную атмосферу, в которой не требуются лишние слова.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы ценят в любви чувственность, близость и понимание без слов. Для свидания им нужен комфорт, приветствуется романтический завтрак или ужин. Одиноким Рыбкам не стоит искать знакомств: покой дороже. Лучше провести эти сутки в обществе воображаемого идеала, чем за случайной перепиской.