От страстей закружится голова — любовный гороскоп на 25-31 января

Не стоит ждать от событий недели большого накала чувств или сильной романтики.

Легких свиданий без обязательств и легкомысленного остроумного флирта тоже не будет. Венера всю неделю находится в знаке Козерога. Там она указывает на то, что люди подойдут к вопросам личной жизни серьезно, основательно все взвешивая, прежде чем начать с кем-то встречаться. Хорошо складываются отношения и браки по расчету. Влюбленные пары будут обсуждать практические нюансы отношений: где жить, как должен выглядеть семейный бюджет, когда заводить детей и как их воспитывать. У людей, которые уже долго живут вместе, станет больше любви. Партнеры начнут высоко ценить надежность и стабильность своих отношений. Во вторник и среду люди (особенно мужчины) будут вести себя слишком свободолюбиво и независимо, будут отказываться от помощи близких. В четверг и пятницу соединение Венера — Плутон добавит чувствам страстности. От сильных страстей закружится голова. В любви люди будут придерживаться позиции «Или по-моему, или никак!». Возможны роковые знакомства и фатальные влюбленности с ощущением, что тут не обошлось без магии.

Овен ‌‌

На этой неделе Овны интуитивно склонны проявить любовную инициативу 28 или 29 января. Стопроцентного результата звезды в ней не гарантируют. Партнер в этот раз может не оценить креативную идею Овна, а сам Овен рискует в чем-то просчитаться, порой его действия будут противоречить его же интересам.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды советуют ловить удачные моменты в дни 26 и 27 января, а также вечером 30 января и днем 31 января. Не стоит копить про запас нестандартные ходы и оригинальные идеи: сейчас они дадут вам именно тот эффект, на какой вы рассчитываете, но в феврале все может оказаться иначе.

Близнецы

Близнецам не стоит огорчаться, если на их любовном горизонте сгустились тучи, в отношениях царит душная атмосфера, а на сердце тяжким грузом лежит разочарование. Звезды уверяют, что в феврале все будет иначе, а пока советуют извлекать уроки из старых историй. От свиданий лучше временно отказаться.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам важно выбрать верную линию поведения 26-27 января. В эти дни недели многое решает их поведение. Если оно не подкачает, свидание пройдет замечательно, а все сюрпризы будут приятными. Не пытайтесь провести тех, кто испытывает к вам давние чувства: их интуиция сильнее ваших хитростей.

Лев ‌‌

Львам важно не делать ошибок в общении с представителями противоположного пола в дни 28-29 января. Звезды советуют следить и за своими эмоциональными реакциями, и за словами. Стоит дважды подумать, прежде чем дать ответ или задать встречный вопрос: у партнера все под контролем и все ходы пишутся.

Дева ‌‌

Любовным успехам Дев на этой неделе способствуют 26-27 и 31 января, а также вечер 30 января. Особенно удачными обещают стать выходные. Это подходящие моменты для того, чтобы красиво завершить роман или его этап, поставив в нем точку или запятую. Но придется смириться с некоторой недосказанностью.

Весы ‌‌

На этой неделе в личной жизни Весов возможна заминка. Намечается серия раздумий, разговоров или информационных поисков, знаменующая скорый новый этап. Если в отношениях есть проблемы, они могут усилиться 26-27 января, этот всплеск способен стать финальным испытанием или роковой «последней каплей».

Скорпион

На этой неделе Скорпионы склонны до последнего беречь отношения от чужих посягательств. Но они попадут в патовую ситуацию, если их план «остановить мгновенье» вступит в противоречие с их же новыми потребностями или натолкнется на неожиданную реакцию партнера. Похоже, перемен и стресса не избежать.

Стрелец

На этой неделе события в любовной жизни Стрельцов развиваются не так быстро, как им хочется. Но и ход событий, и собственная логика шепчут им, что ждать осталось недолго: недалек тот миг, когда можно будет перевернуть страницу и задать событиям новый темп. Важно набраться терпения и ждать сигнала.

Козерог

Козерогам на этой неделе не стоит терять времени даром. Их чувства на подъеме, а ситуация грозит уже в феврале свернуть на другой путь и заставит играть по новым правилам. Не пропустите шансы, которые дает сама судьба. Они сохранятся у вас 26 и 27 января, а также вечером 30 января и днем 31 января.

Водолей

Влюбленным Водолеям предстоит о многом поговорить со своими партнерами, а одиноким основательно поразмышлять о своем любовном будущем … но не на этой неделе. Это случится в феврале, а пока нужно пройти через последнее скрытое искушение. Например, неразделенной или угасшей, но все еще живой любовью.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбы смогут поймать еще несколько приятных мгновений в своей любовной саге. Звезды говорят, что такая возможность есть 26-27 января, вечером 30 и днем 31 января. Для некоторых Рыб события недели окрашены темой расставания, но можно надеяться, что оно не станет чересчур болезненным.