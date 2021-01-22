Приметы на 22 января: что нельзя делать в этот день

Не стоит проводить манипуляции с лицом: делать маски, чистки и прочее.

Считается, что все это не только не прибавит красоты, но и снизит градус привлекательности.

Нельзя долго стоять на пороге. Наши предки верили, что в противном случае нечистая сила может прибрать человека к рукам. Если же беременная ослушается этого запрета, ребёнок вырастет болезненным и несчастливым.

Не рекомендуется перешагивать или перепрыгивать через доску, лежащую на дороге — ее надо обойти. В противном случае можно лишиться удачи на неопределённый срок.

Лучше не лениться в эту пятницу. Необходимо сделать максимум из запланированного — тогда получится привлечь и удержать финансы. Если же прокрастинировать, деньги уйдут к более старательному человеку.

Ни в коем случае нельзя выяснять отношения. Шанс найти компромисс — нулевой, а вот возможность разругаться навсегда будет стремиться к бесконечности.

Хорошие сны, увиденные в эту ночь, как правило, не сбываются дословно, но имеют другое значение: они снятся к какому-то счастливому событию в жизни. Из неприятных сновидений нужно вынести информацию о том, как не надо поступать в ближайшее время.