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Пять китайских знаков встретят свою любовь в год Быка

Слово и Дело10 часов назад
Фото: Слово и Дело

Согласно китайской астрологии, 2021 год удачен в любовном плане не только для людей, рожденных в символ года - период белого металлического Быка. Целый ряд знаков обретет счастье.

Крыса

Успех на любовном фронте ждет Крыс. Однако их предупреждают, несмотря на множество новых романтических знакомств, год будет тяжелым в эмоциональном плане. Скажется и нехватка финансов.

Кролик

Кроликам советуют быть бдительными, поскольку год будет богат на всякого рода развлечения и романтику. Тяжело будет в таком круговороте не потерять голову.

Собака

Для представителей знака Собаки год также приготовил множество сюрпризов. Одиночкам рекомендуют отправиться в путешествие, возможно настоящая любовь поджидает в какой-нибудь соседней стране.

Дракон

Драконы названы одними из самых счастливых в год Быка, особенного если представители этого знака пока одиноки. Но для обретения своего счастья им также необходимо начать выходить из дома и стать открытыми для новых знакомств.

Коза

Рожденных в год Козы ожидает только нежность и ласка в следующие 12 месяцев. Астрологи считают это время самым удачным для начала серьезных отношений.

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