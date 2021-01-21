Пять китайского знаков встретят свою любовь в год Быка

Согласно китайской астрологии, 2021 год удачен в любовном плане не только для людей, рожденных в символ года - период белого металлического Быка. Целый ряд знаков обретет счастье.

Успех на любовном фронте ждет Крыс. Однако их предупреждают, несмотря на множество новых романтических знакомств, год будет тяжелым в эмоциональном плане. Скажется и нехватка финансов.

Кроликам советуют быть бдительными, поскольку год будет богат на всякого рода развлечения и романтику. Тяжело будет в таком круговороте не потерять голову.

Для представителей знака Собаки год также приготовил множество сюрпризов. Одиночкам рекомендуют отправиться в путешествие, возможно настоящая любовь поджидает в какой-нибудь соседней стране.

Драконы названы одними из самых счастливых в год Быка, особенного если представители этого знака пока одиноки. Но для обретения своего счастья им также необходимо начать выходить из дома и стать открытыми для новых знакомств.

Рожденных в год Козы ожидает только нежность и ласка в следующие 12 месяцев. Астрологи считают это время самым удачным для начала серьезных отношений.