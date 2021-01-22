Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Пять знаков зодиака, которым не повезет в любви в 2021 году

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым не следует в наступившем году заводить романтические отношения.

Близнецы

Так, Близнецам в 2021-м эксперты рекомендуют не торопиться и найти консенсус между разумом и чувствами. Есть вероятность, что на горизонте появится кто-то из бывших. Вполне возможно, второй шанс станет для отношений более удачным.

Весы

Новый роман не избавит Весов от негатива из прошлого, а лишь добавит проблем. Им не следует бросаться в омут с головой. Лучше посвятить время тому, чтобы навести порядок в мыслях, сделать нужные выводы и прислушаться к интуиции.

Рак

Ракам в новом году следует залечить сердечные раны прошлого, заняться самоанализом и обрести жизненную силу. Астрологи рекомендуют им не поддаваться на уловки тех, кто будет торопить их в отношениях.

Дева

В 2021-м Девам не следует брать на себя роль жертвы в отношениях с людьми. Этим знакам нужно сосредоточить все внимание на себе, не распыляя энергию на окружающих.

Скорпион

У Скорпионов есть все шансы на то, что в их жизни появится новый человек. Им важно не потерять рассудок и не подменять настоящие чувства страстью. Астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, ведь звезды говорят о том, что вспыхнувший в 2021 году роман обречен на неудачу.

Последние новости
Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются миллиардеры
Астрологи назвали качества, которые мешают каждому знаку зодиака добиться успеха
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые привлекают деньги
Знаки зодиака

Читайте также

Может ли покойник посылать вам сигналы по телефону

Названы склонные к богатству знаки зодиака

Самые бесстрашные знаки зодиака