Чем «привязывают» к себе партнера знаки зодиака

Несмотря на то, что все люди уникальны, есть все же нечто схожее у представителей того или иного знака зодиака.

И если вы хотите узнать, как можно привязать к себе партнера (или, наоборот, как избранник пытается вас очаровать), то обратитесь к звездам. Они точно укажут на ключевые моменты и подскажут, как действовать дальше.

Прежде чем пускаться во все тяжкие, Овны очень тщательно и скрупулезно собирают информацию об объекте своей страсти. Полученные знания они тщательно анализируют и разрабатывают целую стратегию, которая поможет им заполучить желаемое. В итоге они настолько мастерски подстраиваются под своего избранника и с такой точностью предугадывают его малейшие желания, что создается ощущение, будто они знают о человеке даже больше, чем он сам. Именно это, плюс эмоциональная встряска и страсть, помогают представителям данного знака зодиака надолго привязать к себе партнера.

Представители данного знака зодиака истинные романтики — им подавай прогулки под луной, пылкие признания и возможность взять билет в бизнес-класс на ближайший рейс в какую-нибудь экзотическую страну. Тельцы, как никто другой, умеют ухаживать и способны своими эффектными поступками вскружить голову кому угодно. Им очень важно качественное развитие отношений, а не скорость их развития, поэтому они всячески будут продлевать конфетно-букетный период, одаривая объект своей страсти вниманием и всяческими почестями. Возможность насладиться моментом и никуда не нестись сломя голову очень располагает и дает возможность Тельцам заручиться поддержкой партнера.

Представители данного знака зодиака терпеть не могут монотонность и рутину, поэтому предпочитают действовать сразу — пришел, увидел, победил! Поэтому в процессе обольщения они меняют свою тактику и не дают объекту своей страсти заскучать. Они — настоящие мастера прелюдий, предпочитающие творчески и с азартом подходить к делу. Близнецам блестяще удается убедить избранника в его особенности и неповторимости, поэтому даже самые несговорчивые постепенно снимают оборону и падают к их ногам.

Представители данного знака зодиака очень дотошны и верны одновременно. Большую ставку они делают на единение душ и пытаются найти своего человека. Кроме того, для них важна интимная составляющая отношений и в этом они мастера. Раки очень преданы своим избранникам, в отношениях раскрываются полностью и стараются эмоционально привязать к себе партнера. Зачастую это как раз и срабатывает.

Представители данного знака зодиака используют все средства для обольщения объекта страсти и делают все возможное (а зачастую и невозможное), чтобы влюбить в себя избранника окончательно и бесповоротно. Львы действуют аккуратно, но эффектно, пытаются сразу покорить своей щедростью и своим большим сердцем. О своих чувствах они предпочитают не рассказывать, а на деле доказывают, как именно они относятся к человеку. Подобное отношение подкупает и зачастую союзы Львов бывают очень крепкими и гармоничными.

Представителям данного знака зодиака бывает сложно перейти к решительным действиям, поэтому они какое-то время предпочитают флиртовать и ждать, пока объект их страсти не поймет, что к чему и не сделает первые шаги. Они с осторожностью подходят к выбору партнера и очень долго присматриваются к человеку прежде чем решить, что он действительно достоин их внимания. Со своим избранником они раскрываются в полной мере и большое значение придают интимной стороне отношений. Подобный подход обычно подкупает и заставляет иначе взглянуть на практичных (иногда даже занудных) Дев.

Представители данного знака зодиака очень долго присматриваются к объекту своей страсти и проводят целую подготовительную операцию, прежде чем приступить к решительным действиям. Это, конечно, во многих случаях помогает им избежать разочарований и недопониманий, но чаще всего бывает так, что пока они наводили мосты, поезд уже ушел, и человек, которому они симпатизировали, нашел другого партнера. Но если уж они и решили их дождаться, то точно не пожалеют об этом. Весы настолько умеют окружить своего избранника вниманием и заботой, что зачастую заменяют человеку собой целый мир.

Представители данного знака зодиака признанные мастера в вопросах соблазнения и покорения сердец. Они точно знают, как подойти к человеку, что сказать и что сделать, чтобы заручиться его поддержкой и влюбить его в себя. В интимной жизни они обожают различные эксперименты и проявляют бурную фантазию, чтобы избранник вдруг не заскучал во время процесса (что, конечно, в случае со Скорпионами сложно себе представить).

Представители данного знака зодиака подкупают своей искренностью и стремлением быть самими собой. Другими словами, Стрельцы не стремятся показаться лучше, чем есть на самом деле, а с первых же минут знакомства готовы раскрыть душу и поведать вам о самом сокровенном. Кроме того, они, как и Близнецы, не могут долго сидеть на одном месте, поэтому объекту их страсти придется подготовиться к различным авантюрам (в хорошем смысле этого слова). Умение удивлять и стремление в любой ситуации оставаться самим собой очень подкупают и надолго привязывают к Стрельцам их избранников.

Представители данного знака зодиака не привыкли проводить дни в лени и ничегонеделании и того же самого требуют от своего избранника. Обычно они обращают на себя внимание общением, манерой поведения и умением в короткий срок создать доверительную обстановку. Они словно магнитом притягивают к себе активных личностей и окружают объект своей страсти вниманием, нежностью и заботой.

В вопросах соблазнения представители данного знака зодиака ориентируются прежде всего на свои умственные способности и широкий кругозор. Они с первых же минут покоряют объект своей страсти своими способностями, в том числе и умением организовать незабываемое свидание, чтобы окончательно впечатлить своего избранника. В отношениях и сексе проявляют изобретательность, стремятся к открытому и честному общению.

Представители данного знака зодиака отличаются стеснительностью, поэтому поначалу могут показаться закрытыми и пессимистичными людьми. При этом Рыбы считаются одним из самых эмоциональных знаков и страсти отдаются на все 100%. Они искушенные любовники и могут удивить в постели своего избранника, а заодно и покорить его своим оригинальным взглядом на мир.