Обряд, который помогает улучшать жизнь каждый день

Наверное, каждый из нас мечтал о том, чтобы его жизнь изменилась уже с завтрашнего дня. А как насчет того, чтобы начать что-то для этого делать?

Существует одна простая практика – практика очищения и благодарности, с которой мы и можем начинать изменения.

Суть ее в следующем: в течение дня, а особенно в его завершении, вспоминать приятные моменты и благодарить Вселенную за то хорошее, что случилось. Например, за теплую погоду или приятную встречу по дороге. За скидку в магазине, за человека, придержавшего дверь, за случившейся вовремя звонок друга…Список можно продолжать бесконечно.

Но в обычной жизни нам более привычно жаловаться, злиться и обращать внимание на то, что не получилось. И подобные действия приводят к тому, что плохого, разрушительного и вправду становится больше – ведь именно на него и обращается основное внимание.

В противовес этому, когда мы начинаем благодарить, мы делаем видимым хорошее и его становится больше.

А что делать с тем негативом, который накопился за день? Есть ответ и на это - старый действенный способ очищения с помощью воды и соли. Принятие ванны (именно ванны, не душа) в конце дня отлично помогает смыть не только грязь физическую, но и ментальную. А если в воду добавить соль (а она отлично «впитывает» информационные загрязнения), и сопроводить это любыми очистительными фразами, например «я освобождаюсь от всего лишнего и ненужного, призываю в свою жизнь добро и свет», то результат можно будет почувствовать даже на физическом теле.

Главное в этой практике – регулярность. Результаты могут наступить быстро, а могут и нет – все зависит от степени ваших энергетических «загрязнений». Поэтому главное – продолжать и дать время на то, чтобы пространство перестроилось. Ну и не забывать записывать возникшие изменения: пусть минимальные. Кстати, если фиксировать все хорошее, что происходит в течение дня, станет намного заметнее, что его становится все больше и больше. Вот такое простое волшебство, основанное на идее о том, что все произнесенное и зафиксированное обладает возможностью быть тут же воплощенным в реальность.

Диана Сабитова