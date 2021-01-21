Кто вы в ведическом гороскопе

Ведическая астрология известна с древнейших времен.

В ней существуют не привычные для нас знаки зодиака, а Накшатры. Они привязаны к передвижениям Луны и всего их 27. Ведический гороскоп делится на сезоны, и на каждый «знак» приходится примерно 15 дней.

Весна

Пурвабхадрапада (4–16 марта). Благородные и честные оптимисты. Не умеют обращаться с деньгами. Все готовы отдать на благо близких людей.

Уттарабхадрапада (17–30 марта). Фаталисты, много сил и времени посвящающие духовному развитию. Невероятно самодостаточны – могут всю жизнь провести, не вступая в близкие отношения.

Ревати (31 марта – 12 апреля). Добрые, заботливые, но очень ранимые. Часто бывают ревнивы. Ставят интересы других выше собственных.

Ашвини (13–27 апреля). Открыты, общительны, но ценят собственную свободу. Хорошо понимают других людей, но на первое место всегда ставят свои дела и интересы.

Бхарани (28 апреля – 10 мая). Амбициозны и трудолюбивы, ради достижения цели способны на любые самоограничения. Обладают тонким вкусом и любят роскошь.

Криттика (11–24 мая). Творческие натуры с большим потенциалом энергии. Склонны делить все на «белое» и «черное». Боятся конкуренции и никогда не вступают в открытое противостояние.

Рохини (25 мая – 7 июня). Невероятную душевную ранимость прячут под маской безразличия. Склонны идеализировать партнера, а потом разочаровываться. Ревнивы, редко счастливы в отношениях.

Лето

Мригаширша (8–20 июня). Обладают острым умом. Плохо переносят критику и считают себя авторитетом во всем. Редко дают волю чувствам, стараются все держать под контролем.

Ардра (21 июня – 5 июля). Манипуляторы, любящие власть и прилагающие максимум усилий, что добиться своего. При этом склонны идеализировать близких и не замечать их недостатков.

Пунарвасу (6–19 июля). Нуждаются в постоянном внимании и общении, привязчивы, могут жить интересами других людей. В глубине души часто однолюбы, даже если склонны менять партнеров.

Пушья (20 июля – 1 августа). Материальный аспект жизни для них очень важен. Это активные люди, стремящиеся к независимости с раннего возраста. По характеру – спокойные и рациональные.

Ашлеша (2–15 августа). Обладают высоким интеллектом и хорошим чувством юмора. Любят флирт и умеют обольщать, но, если их обидеть, мстят. «Рабы» своих привычек: ни за что от них не откажутся.

Магха (16–29 августа). Консерваторы и поклонники семейных традиций. Партнера могут искать годами. Стремятся к высокому статусу и власти. Им важен авторитет среди окружающих.

Осень

Пурвапхалгуни (30 августа – 12 сентября). Любимцы удачи. Трудолюбивы, рациональны и настойчивы. Ценят семью, особенно, детей. Это прекрасные семьянины и родители.

Уттарапхалгуни (13–25 сентября). Дружелюбные, но закомплексованные и нуждающиеся в поддержке окружающих. Пасуют перед трудностями. Для хорошего самочувствия им нужен покой и комфорт.

Хаста (26 сентября – 9 октября). Противоречивые, яркие и веселые. Стремятся быть лидерами, но не выдерживают конкуренции. Нуждаются в одобрении и моральной поддержке со стороны близких.

Читра (10–22 октября). Невероятно артистичные и креативные. Обладают прекрасным чувством стиля, любят искусство. Периодически теряют контроль над эмоциями, склонны к различным зависимостям.

Свати (23 октября – 5 ноября). Амбициозные интриганы, которые не остановятся ни перед чем, чтобы прославиться или обрести власть. Крайне требовательны к себе и окружающим.

Вишакха (6–18 ноября). Непостоянны во всем: в отношениях, интересах, работе. Быстро загораются целью и так же быстро остывают. Любят находиться в центре внимания и повеселиться.

Анурадха (19 ноября – 1 декабря). Отличаются резкими перепадами настроения, от них неизвестно, чего ожидать в следующую минуту. При этом, прекрасные организаторы и управленцы, неизменно добивающиеся успеха.

Зима

Джьештха (2–14 декабря). Прирожденные победители. Невероятно умны и изобретательны, но очень зависимы от денег. Всегда стремятся выделиться из толпы: неважно, будут ли это таланты, красота или вещи.

Мула (15–27 декабря). Легко адаптируются к любым условиям, поскольку обладают практической смекалкой и острым умом. Обладают выраженной харизмой, поэтому легко находят соратников для своих многочисленных планов.

Пурвашадха (28 декабря – 10 января). Упорные, надежные, сконцентрированные на своих целях. Часть занимается духовным развитием, другая углубляется в эзотерику. Все, что начинают, доводят до конца.

Уттарашадха (11–23 января). Идеалисты, живущие в своем собственном мире. Любят уединение, занимаются духовным развитием. Контакты с людьми выстраиваются непросто, несмотря на высокий интеллект и неконфликтность.

Шравана (24 января – 5 февраля). Мало эмоциональны, реалистичны, разум преобладает над чувствами всегда. Среди них много борцов за справедливость, за экологию и волонтеров.

Дхаништха (6–18 февраля). Прекрасные ораторы и переговорщики. Видят смысл своей жизни в бескорыстной помощи окружающим. Всегда выполняют обещанное.

Шатабхиша (19 февраля – 3 марта). Неуверенные и тревожные люди, которые часто сами придумывают себе проблемы. Скрытны сами и недоверчивы к окружающим. Общаются с узким кругом самых близких.

Расширяйте знания о себе, изучая ведический гороскоп.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог