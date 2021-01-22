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Два знака зодиака ждет неожиданная удача весной

Профиль2 часа назад
Фото: depositphotos

Весна станет источником неожиданной удачи для некоторых представителей зодиакального круга.

В конце зимы звезды будут к ним наиболее благосклонны, при этом положительные изменения ожидаются в разных сферах жизни, рассказали астрологи.

Телец

В первые дни весны удача улыбнется Тельцам. Начало марта совпадет с освоением новых горизонтов. Кроме того, в их жизни могут появиться достаточно влиятельные люди. Общение с ними гарантирует успех или улучшение качества жизни. Самая мощная энергетика ожидает Тельцов в марте и апреле.

Лев

Еще одними любимцами фортуны окажутся Львы. Астрологи обратили внимание, что представителей этого знака зодиака еще никогда не подводила их сильная внутренняя энергия, активность во всех областях и желание обновлений. На пути к цели и успеху Львы смогут преодолеть видимые и мнимые препятствия. Однако им потребуется чуть больше времени в ожидании удачи – она настигнет их в период с 26 по 30 число марта. Дальнейший успех зависит от их собственной решительности.

Апрель удивит Львов множеством контактов и новых знакомств. Следует быть внимательными к качеству таких контактов, ведь нечистоплотные люди встречаются часто. Но именно Львам повезет с хорошими людьми больше остальных знаков.

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