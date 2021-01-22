Не теряйте времени зря — финансовый гороскоп на 23 января

Сегодня стоит вспомнить о там-менеджменте и контролировать свое время.

Овен ‌‌

У Овнов этот день благоприятен для работы с информацией. Вы с легкостью сумеете овладеть теми знаниями, которые прежде вам давались с трудом. Хорошо заниматься освоением компьютерных технологий и повышать уровень профессиональных знаний. Успешно идет составление бизнес-плана и проектно-конструкторская работа в составе группы.

Телец

Тельцам сегодня будет везти в деньгах. Звезды советуют вам методично идти к намеченной цели и не менять направление усилий в зависимости от изменений обстоятельств. Только последовательное поведение даст наилучший результат. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам задуматься о перспективах повышения квалификации. Возможно, вы сможете блеснуть перед коллегами глубиной своих профессиональных познаний. Однако нет предела совершенству. Используйте имеющиеся у вас возможности для расширения и углубления профессиональных познаний. Успешно проходят служебные командировки.

Рак ‌‌

Ракам звезды настоятельно советуют держаться в тени и не высказывать на публике своих истинных намерений. Скрытая, закулисная деятельность для вас сейчас будет наиболее продуктивной. Возможно, что в течение дня вам потребуется вернуться к прежде проделанной работе, чтобы исправить допущенные тогда ошибки.

Лев ‌‌

У Львов этот день пройдет вполне благополучно. Звезды советуют вам работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу. Собрание акционеров, запланированное на этот день, оправдает ваши ожидания. Успешно решаются юридические проблемы. Преуспевают те, кто занимается обслуживанием клиентов.

Дева ‌‌

У Дев прекрасный день для карьерного продвижения. Вас могут повысить в должности или дать ответственное поручение, которое повысит вас профессиональный статус. У руководящих работников день также складывается вполне успешно. Не меняйте линию своего поведения и старайтесь точно контролировать свое рабочее время. Опирайтесь на трудовой коллектив – вас не подведут.

Весы ‌‌

Благоприятный день для Весов творческих профессий. Перед многими из вас откроются новые перспективы. Артисты и музыканты успешно проведут гастроли в других регионах. Также это хороший день для контактов с иностранными коллегами. Успешно идут дела у дизайнеров, преподавателей и юристов. Можно проводить операции по обмену валюты.

Скорпион

Вполне благополучный день для Скорпионов, работающих по найму, на дому или в семейной фирме. Возрастает роль родственников в вашей профессиональной деятельности. Вы сможете улучшить условия своего труда и увеличить финансовые резервы своего бюджета. Работники сферы услуг могут почувствовать приток клиентов.

Стрелец

Наиболее успешным направлением деятельности Стрельцов сегодня будет укрепление и развитие деловых контактов. Если вы работаете в торговле или выполняете клиентские заказы, то почувствуете рост спроса на свои услуги. Особенно удачно сложится день для консультантов сетевого маркетинга, социальных работников, водителей транспортных средств.

Козерог

Звезды советуют Козерогам уделить больше внимания отношениям с коллегами. Если прежде с кем-то из них у вас были трения, то сегодня вы сможете примириться и возобновить плодотворное сотрудничество. Очень важным условием успеха является методичная работа и строгий контроль времени. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры.

Водолей

Водолеев сегодня потянет на авантюры, и фортуна будет благоприятствовать вам в этом. Ветер удачи особенно почувствуют те, кто занимаются инвестициями и оптовыми закупками товара, предназначенного для перепродажи. Выручка этого дня может значительно превысить обычную норму. Растут доходы у тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня, вероятно, будут стремиться к комфортным условиям для тихого уединенного труда. Хорошо будут чувствовать себя индивидуальные предприниматели, программисты, фрилансеры, ученые-исследователи, детективы, риелторы и те, кто ведет семейный бизнес вместе с родственниками. Немалую часть могут составить неофициальные доходы.