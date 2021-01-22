Нажмите на тормоза — гороскоп на 23 января

11-12 лунные сутки. Сегодня лучше никуда не спешить рано утром, это время пассивности или мелких хозяйственных дел.

Днем вступление Луны в знак Близнецов создаст условия для коллективного и персонального общения. Не стоит упускать шанс лично пообщаться с влиятельными людьми, «звездами», авторитетами и лидерами новой формации. Тем, кто претендует на популярность, важно поддержать контакт со своей целевой аудиторией. Отличный день для встреч с друзьями по увлечению, для конференций, групповых уроков и экскурсий. Хорошо побывать в научной среде, в сообществе программистов, учителей, сетевых деятелей, переводчиков.

Овен ‌‌

Для Овнов это информативный день, первых новостей следует ждать ближе к полудню. Вторая половина суток создаст подходящий настрой для коммуникаций. При этом звезды советуют вам отдать предпочтение не случайным контактам, а целевым, ориентированным на будущее. Вы можете пообщаться с влиятельным другом, наставником, новым боссом, популярной персоной или с представителем интересующей организации.

Телец

Утром звезды дают Тельцам банальный совет - выспаться. На свежую голову многое начнет видеться иначе. Возможно, вы найдете хорошие стороны в том, что еще вчера казалось катастрофой (например, оцените профессионализм своего босса или многообещающие карьерные перспективы на новой работе). Возрастет вероятность грамотных решений, удачных стратегических вложений, правильного выбора нужного человека.

Близнецы

Для Близнецов это позитивный и персонально важный день, особенно, если они рождены в мае. Они могут выбрать «своего» значимого человека (покровителя, наставника, юриста, проводника, переводчика). Также, день позволяет им сделать шаг к выстраиванию собственного авторитета, к высшему образованию или карьере. Вплоть до ночи оставаться в форме поможет утренний отдых, сон или небольшая перезагрузка.

Рак ‌‌

Для Раков этот день может начаться с минуты выжидания, а основную линию поведения им продиктует обстановка. Важным качеством станет общительность, а также дух коллективизма, готовность подстроиться к нуждам своей компании или социальным обстоятельствам. Придется уважать мнение популярных личностей, новых авторитетов. Соблюдение правил игры даст вам лишний вариант выбора (например, в профессии).

Лев ‌‌

Сегодня Львам станет проще общаться и с отдельными людьми и с группами (в том числе, в профессиональной среде). Звезды советуют не упускать момент, если вы хотите сменить тон беседы, «поставить себя» должным образом перед новым собеседником или взыскательной аудиторией. Но стоит помнить, что разговоры пока далеки от завершения, на пути к их финальной стадии еще будут сюрпризы, споры и испытания.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам поддерживать персональные связи, полезные для их карьеры. Также, могут оказаться актуальными личные контакты с некоторыми другими людьми, которые имеют отношение к их планам, целям и жизненно важным потребностям (например, здоровью или учебе). Не стоит отказываться от общения с личным врачом, представителем госструктуры, с новым коллегой, начальником или секретарем.

Весы ‌‌

Для Весов сегодня удачнее вторая половина дня. Прежде всего, в это время «тронется лед» в общении, оживятся информационные потоки и появится доступ к знаниям. Вы не останетесь без пищи для размышлений, если ждали новостей из-за рубежа, искали научные материалы, попутчика или переводчика. Появится возможность личного разговора - например, с другом издалека, учителем или заказчиком ваших работ.

Скорпион

Скорпионам этот день поможет увидеть в ином свете не только общую ситуацию, но и отдельных людей - например, новых знакомых и партнеров по территории. Изменится взгляд на собственную роль в событиях. При коллегиальном подходе удастся миновать сложные стороны отношений. Решающим станет мнение авторитетной фигуры: родителя, старшего, хозяина дома, лидера группы, самого осведомленного члена команды.

Стрелец

Стрельцам сегодня не обязательно строить планы: идеи подскажет окружение. За исключением утренних часов, день благоприятен для общения - как в группе, так и с отдельными людьми. Можно смешаться с толпой или отдать предпочтение обществу конкретного человека. Хорошее время для вечеринок, конференций, экскурсий и других мероприятий, где акцент стоит на контактах, обучении и информационном обмене.

Козерог

Сегодня главное для Козерогов - полезная информация и контакт с людьми, способными ее дать. Ради этой цели они предпочтут держать связь с теми, кто не входит в круг их друзей и не является для них авторитетом. Интенсивное общение на конкретные темы возможно даже со случайными знакомыми, если они готовы рассказать им что-то интересное. День помогает социализироваться и общаться по новым правилам.

Водолей

Водолеям лучше начать утро с отдыха или простых хозяйственных дел. Основная часть дня сложится удачно: возникнут свежие идеи, появится «второе дыхание». Вы сможете сами выбирать вектор интересов и иногда совмещать несколько направлений. Ваше нынешнее положение обеспечит вам власть, авторитет или возможность контролировать ситуацию. Вы сможете вырасти в глазах друзей, детей или любимого человека.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня предстоит подстроиться под планы своих домочадцев, под законы общества или интересы друзей - иначе они рискуют выпасть из потока жизни. Проявляя общительность, им не стоит претендовать на особое положение и навязывать окружающим свое авторитетное мнение (особенно, в новом для них вопросе). Лучше быть наполовину невидимкой: наблюдателем, слушателем, исследователем, рядовым учеником.