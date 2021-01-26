Эзотерики и футурологи рассказали, чем нас удивит 2021 год

2020-й наконец помахал нам ручкой — провожали его мы без слез.

А вот каким окажется 2021-й — вопрос. Чем запасаться — гречкой или купальниками и SPF? Мы выяснили у академиков, футурологов, астрологов и... ведьм.

Александр Кононов

Член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества РАН, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН высказал свои предположения:

Главная угроза 2021 года — искажение информации и манипулирование массовым сознанием. Под этим я понимаю навязывание фобий, теорий заговора, когнитивных ловушек. Людей заставляют принимать разрушительные решения, основанные на фейковых данных. В частности, теории заговора тормозят вакцинацию, подрывая здоровье целых наций. Людей пугают технологиями, которые еще даже не созданы: например, внушают, что вместе с вакциной от коронавируса в них могут внедрить чипы и нанороботов. Катастрофичная ситуация и с другими прививками: в прошлом году в Европе зафиксировали эпидемию кори, потому что родителей закармливают ненаучной информацией о рисках вакцины для детей. Еще один пример — фейки о вреде 5G для здоровья. В будущем они могут ослабить техническую конкурентоспособность многих стран. Спасением должны стать перестройка СМИ и развитие свободы оппонирования. В России с этим туго: у нас боятся дискуссий, особенно политических. Власть опасается, что на платформе оппонирования создаст рекламу оппозиции. Оппозиция, процитирую Дмитрия Быкова, считает, что с представителями власти «стыдно даже разговаривать». Я молчу про официальное телевидение, но даже ютьюб-блогеры — Юрий Дудь, Николай Солодников, Ирина Шихман — работают в формате беседы с одним гостем. Это создает условия для пропаганды однобоких несостоятельных точек зрения. Важно развивать публичные дебаты и дискуссии людей с полярными мнениями.

Василий Аврум

У ребенока-индиго, контактера с инопланетными цивилизациями и ясновидящего с 16 лет другие мысли:

Я провел со своими наставниками ченнелинг на тему «Будущее России и системы „Земля“ в 2021 году». Вот что сказали мне сущности. Угроз человечеству много: болезни и отсутствие нужных медикаментов, крах экономики, бунты. Мир будет рушиться медленно, но верно. В Азии взорвется атомная электростанция, в небе столкнутся два больших самолета. Теракт? Возможно. Будут свирепствовать три вируса: «Красный ворон» (так наставники называют коронавирус), «Черный принц» и «Желтая болтушка». «Красный ворон» мутирует и станет сильнее в 49 раз. Кукловоды, то есть деструктивные правители, будут распылять над миром химические вещества, которые могут вызвать у людей интоксикацию. В этой ситуации спасет постоянное очищение организма. Кроме того, нам всем нужно перестать бояться смерти и научиться жить здесь и сейчас. Россия в 2021 году останется целостной. Возможны лесные пожары и наводнения в Приморском крае, а в Сочи и Крыму вода почти наверняка затопит берега. Учеба и работа останутся удаленными, но у тех, кто заранее позаботится о дистанционном способе заработка, с финансами все будет удачно. В целом уцелеть смогут только духовно развитые, пробудившиеся люди — остальным придется покинуть систему «Земля». Глобально человечество спасет духовный стержень, готовность воспринимать истинную информацию о мире, укреплять волю и в конце концов соединиться с Абсолютом. Кроме того, люди должны помогать друг другу, преодолевать разобщенность. Наставники говорят, что 2021-й не самый страшный: пик очищения планеты от неразвитых людей придется на 2022 и 2023 годы. А к 2026-му все пробудившиеся придут к Свету.

Антон Первушин

Научный журналист, историк космонавтики, писатель тоже высказался:

Самой суровой угрозой 2021 года станет глобальный экономический кризис. Он начался еще в 2020-м, но его развитие в классическом виде затормозили карантин и общий спад деловой активности. В долгосрочной перспективе пандемия кризис только усугубит, поэтому ждем обвального падения рынков и бирж, череду государственных дефолтов и гиперинфляцию в развивающихся странах. России, разумеется, это тоже коснется — готовимся к трудным временам. Кризис спровоцирует попытки перекроить политическую карту мира и локальные войны. К сожалению, они уже начались. Дальше — новые мятежи и революции. Впрочем, исторический опыт показывает, что любой кризис заканчивается. Происходит это, как правило, за счет открытия новых ресурсоемких рынков. Я уверен, что на этот раз таким рынком станет медицина, или, если смотреть шире, биотехнологии. Подобно тому, как компьютеризация вытащила мир из экономического кризиса 50 лет назад, исследования в области продления молодости и жизни, регенеративной медицины, редактирования генома, производства универсальных вакцин и протезов с обратной связью при массовом внедрении создадут огромный сектор для инвестиций и занятости. И пандемия, безусловно, сыграет в этом роль. Благодаря коронавирусу человечество наконец-то осознало, что передовые медицинские и биотехнологии должны быть доступны всем, иначе цивилизация откатится к изоляционизму и ксенофобии. Или просто рухнет.

Потомственная ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм»

А вот что рассказала потомственная ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм»:

Согласно нумерологии, 2020-й был годом обездвиженности — два четных числа и ноль привели мир к режиму самоизоляции. Единица в номере нового года, напротив, символизирует бурную динамику. Кроме того, это год Металлического Быка. Бык движется быстро, с гордо поднятой головой, и не боится ударов: даже когда в него втыкают шпагу, он бьется до последнего. Поэтому то, что в 2020-м было закулисной игрой Крысы (например, люди гадали, кто же запустил эпидемию коронавируса), в 2021-м прояснится. Скрыть что-либо будет невозможно. Миру грозят продолжение бактериальных войн и новые вирусы, и в отличие от COVID-19 бить они будут сразу и наповал. Бык-то, напоминаю, Металлический! Также нам стоит ждать войн, которые не получится замять, и стремительной смены властей в разных странах. Мы на пороге цикла, который эзотерики зовут «объятия Сатурна с Юпитером». Это период глобальных перемен в мироздании, духовности и нравственности людей. Чтобы преуспеть, нужно пересмотреть свой образ жизни и уделить внимание здоровью. Удивительно, но год будет хорош в плане финансов, ведь, помимо прочего, Бык символизирует золотого тельца. Но озолотятся только те, кто ведет дела активно, внедряет новые подходы и технологии и готов играть по-крупному. Вообще в 2021-м будет закладываться фундамент серьезных бизнесов: Бык прогонит с арены слабаков и мелочовку. Также стоит помнить, что Сатурн — планета справедливости. Если вы обманываете, даже в мелочах, вас ждут проблемы — от бытовых неудач до летального исхода.

Лида Павлова

Современная ведьма, таролог, владелица издательства Modern Magic Press тоже дала прогноз:

Прежде чем давать прогноз, предупрежу: я не верю, что могу в полной мере предсказать будущее по картам. Тут работает простой механизм: мы многое чувствуем, но не все осознаем, а Таро помогают вытащить интуитивное знание на поверхность. В ответ на вопрос, что угрожает нам в 2021 году, мне выпала карта «Дурак». С одной стороны, она говорит о новом мире, в котором мы пока не освоились и вынуждены двигаться наугад. С другой — о человеческой наивности и безответственности, которые граничат с глупостью. Выходит, угрожает нам нехватка опыта и знаний о новых реалиях, а опаснее всего то, что в ситуациях неопределенности мы действуем импульсивно, наобум. Вероятно, в 2021-м человечество допустит много фатальных ошибок. Спасет нас, по версии Таро, «Императрица». Мне очень понравился этот ответ, потому что он сразу и про женщин, и про природу, и про искусство. Вероятно, ситуацию исправят женщины в правительствах самого разного уровня. Кроме того, пусть это и звучит банально, забота о планете не только улучшит глобальную ситуацию, но и поможет каждому снять стресс на уровне собственной жизни. Ощущение, что вы делаете что-то нужное и полезное — например, сортируете мусор и поддерживаете экоактивистов, — ведет к спокойствию и уверенности. Ну а искусство всегда отражает время и предлагает ответы на насущные вопросы. Кроме того, карта «Императрица» имеет толкования «любовь», «тепло», «забота» — нужно проводить больше времени с близкими и заботиться о любимых людях, планете и самих себе.