Ведический гороскоп: какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году

Ведический гороскоп называют одним из самых точных.

Он составляется на основе анализа натальной и годовой карт. Специалисты подготовили по этой системе прогноз для каждого из 12 знаков зодиака на 2021 год.

Так, для Овнов, которые работают на компанию, начало года выдастся сложным. Также бдительность стоит проявить тем, кто трудоустраивается. При этом предпринимателям, представляющим этот знак, будет несказанно вести. Ожидается большой успех в бизнесе и прибыль. Для семейной жизни лучший период – с сентября по ноябрь.

Не менее успешным 2021-й будет и для Тельцов. При этом им придется хорошо потрудиться, чтобы добиться успеха. Поможет в преодолении всех трудностей вторая половина.

Менее удачливы Близнецы. Для них год приготовил множество взлетов и падений в карьере и конфликты в семье.

Проблемы в финансах ожидают Раков. Но они с ними быстро справятся. Несмотря на недопонимание на любовном фронте, настоящие чувства помогут все преодолеть.

Львам придется потратиться в наступившем году и много учиться, чтобы добиться поставленных целей. В семье и любовных отношениях возможны разлад и ссоры.

Девам лучше быть предельно осторожными в вопросах, которые касаются денег, работы, бизнеса. Звезды обещают большую прибыль, при этом нужно проявить бдительность. В отношениях все без изменений, если только представители знака не одиноки. В таком случае они встретят вторую половину.

Достаточно просто будет достичь успеха в 2021 году Весам. В целом им не придется прилагать каких-то особенных усилий. В любви предсказан переход отношений на следующий уровень, возможно заключение брака.

Счастье в семейной жизни обретут и Скорпионы. Сказать того же о работе нельзя, их ждут траты и необходимость усердно трудиться.

Счастливым во всех сферах 2021 год станет для Стрельцов. Успех будет сопутствовать им в работе, учебе и отношениях. Для

Козерогов достижения в профессии уйдут в тень проблем в семье. Однако к концу года ожидаются неожиданные сюрпризы, встреча с любимым и путешествие.

Не очень удачный для карьеры выдастся год у Водолеев. К тому же у них вырастут расходы, а высокая занятость приведет к недопониманиям в семье и проблемам со здоровьем.

График Рыб будет набирать обороты. Вместе с возможностями и благосостоянием это принесет также и финансовые затраты. Отношения со своей половинкой в 2021-м должны быть полны любви и взаимопонимания.