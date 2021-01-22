Прогноз нумеролога на 22 января

Нумеролог Алексей Фандеев подготовил прогноз на сегодня —прочитай и сделай свой день потрясающим.

Число сегодняшнего дня вовсе не два, как могло показаться, а один. У многих эта цифра ассоциируется с уединением, или даже одиночеством. И это не так далеко от истины. Но одному, кажется, быть грустно, тем более в пятницу. Однако это только на первый взгляд.

Если ты можешь быть в ладу с собой, то сегодня супер успешный день для тебя. Можно делать самые важные дела для себя, семьи и других людей.

Запомни — чем больше ты понимаешь себя, тем больше отдаёшь всем остальным, и тем больше получаешь благ взамен.

Очень хороший день для подписания любых бумаг, связанных с развитием бизнеса. А вот заключать браки сегодня не очень удачное решение.