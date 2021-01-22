Самые бесстрашные знаки зодиака

Каждый человек обладает инстинктом самосохранения еще с самого рождения.

Именно этот инстинкт помогает людям определить, что нужно делать, когда они попадают в опасную ситуацию.

Но профессиональные астрологи считают, что от знака зодиака зависит достаточно многое, как и этот самый инстинкт. У некоторых знаков инстинкт самосохранения проявляется слишком ярко и они являются трусливыми зайчишками, а у кого-то наоборот – инстинкт не проявляется вообще, от чего этот знак не чувствует страха практически в любой ситуации.

Давайте наконец-то разберемся, какие знаки обладают более ослабленным инстинктом самосохранения.

На первое место у нас выходит Овен. Этот знак является самым бесстрашным среди всех знаков зодиака. Его особенность заключается в том, что он практически не замечает окружающих его факторов. Этот знак еще с самого детства выбирает собственный путь развития личности и ему достаточно трудно что-либо навязать, это относится и к страху.

Этот же знак является самым бесстрашным в тех ситуациях, когда угроза ему предстоит в борьбе за жизнь других людей. Для них проявление отваги и героизма не является чем-то необычным, из-за чего они могут с легкостью вступиться за вас, даже если им угрожает смерть. Но в обычной жизни это ослабленное чувство самосохранения является не самым положительным качеством, потому что это может с легкостью навредить их жизни. Если вы являетесь представителем данного знака, то старайтесь как можно чаще оценивать опасные жизненные ситуации со всех сторон и расставлять верные приоритеты.

На второе место у нас выходят любители поэкспериментировать – это Близнецы. Этот знак зодиака является одним из тех, у кого есть самая сильная тяга к экспериментам и опытам, что может приводить к плохому исходу. В детстве представители этого знака наверняка не раз ударялись током, засовывая пальцы в розетку или же поджигали что-либо играясь со спичками.

Но ведь это только детство, так что этому знаку лучше придержать свои руки от опасных экспериментов или же ставить опыты, надев всю необходимую защитную экипировку. Так же у них проявляется их инстинкт самосохранения в том случае, когда у них на кону стоит все или ничего. В таких ситуациях у них достаточно легко появляются мысли насчет спасения себя и своих близких.

А наиболее азартные среди всех – Скорпионы. Во время того, как этот знак зодиака входит в раж, то все их эмоции просто перекрываются из-за чувства азарта. Это может происходить как в покере, когда борьба идет за достаточно большой выигрыш, так и во многих других жизненных ситуациях.

Но когда к Скорпионам возвращаются их эмоции и чувства, то они наконец осознают, что наделали. Астрологи советуют не трогать Скорпионов в ситуациях, когда они на пике своего азарта, потому что их эмоции полностью отключаются и они могут навредить даже самому близкому человеку.

Последним, четвертым, знаком зодиака у нас является Стрелец. Этот знак больше всего боится показаться слабым в глазах других людей. Стрельцы боятся не только возможности того, что кто-то распознает в них слабость, но и поражений в каких бы то ни было делах.

Они не могут остановиться, чтобы доказать свою силу или победить оппонента, Стрельцы готовы совершать самые безумные и рискованные поступки. От этой привычки Стрельцам лучше избавиться, чтобы не жить в страхе всю жизнь.А вы считаете себя рискованным человеком?