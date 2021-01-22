Как одной фразой отпугнуть неприятного человека

В жизни каждому из нас приходится регулярно общаться с неприятными людьми.

Кого-то это выбивает из колеи, кто-то относится к этому достаточно спокойно, но удовольствия такое общение, безусловно, не доставляет. Существуют различные способы, чтобы свести свой дискомфорт при таких контактах к минимуму.

Возможно, вы знаете знаменитое выражение, что лучше всего тот бой, который не состоялся. Поэтому по возможности не доводите разговор до конфликта, а попробуйте применить «принцип амортизации», хорошо описанный Михаилом Литваком в книге «Психологическое айкидо». Ваша задача – вернуть энергию агрессии тому, кто направил ее вам. Допустим, человек обвиняет вас в чем-то, не отрицайте, а согласитесь с его утверждением. Вам говорят: «Ты – глупый!», а вы отвечаете: «Ага, я и правда себя таким сейчас чувствую». Ваш собеседник, ожидавший бури эмоций, будет сбит с толку и быстро свернет разговор, потому что поймет, что не получит желаемого.

Если среди вашего круга общения есть человек, который постоянно пытается вас задеть или сказать колкость, попробуйте в очередной раз ответить ему на это комплиментом. Например, коллега говорит вам, что вам не идет это платье. А вы отвечаете: «А вот ты сегодня выглядишь просто прекрасно!». Подобная реакция позволяет вам «отразить» негатив и не включиться в игру взаимных обид. Как вариант, в подобной ситуации можно удивить человека бодрым ответом «а мне нравится мое платье» или «ну, с этим, похоже, ничего уже не поделаешь». Основная задача подобной реакции, чтобы человек понял, что вас это не задевает, и подпитки негатива он от вас не получит. А если собеседник перестанет получать «удовольствие» от своих колкостей, то пропадет смысл их вам говорить.

Еще один типаж – это люди, постоянно задающие бестактные вопросы, на которые не хочется отвечать. Не смущайтесь и поступите также бестактно, в лоб заявив, что вы не намерены обсуждать этот вопрос. Если такая резкость вам не свойственна или это кто-то из близких, сделайте это мягче, ответив вопросом на вопрос: «Ты не против, но я не буду отвечать?»

В случае, когда человек продолжает докапываться до истины или явно пытается поставить вас в неловкую ситуацию, скажите, что для вас это очень сложный вопрос и вы подумаете об этом завтра.

К сожалению, избежать общения с неприятными людьми невозможно. Но можно научиться правильно реагировать на их выпады и не чувствовать себя при этом виноватым.

Марина Басманова, клинический психолог