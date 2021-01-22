Может ли покойник посылать вам сигналы по телефону

Существует множество свидетельств того, что умершие люди пытаются связаться со своими оставшимися родственниками.

Эти контакты могут осуществляться в разных вариантах: через сны, неожиданно возникающие запахи, «игры» с электроприборами. Но в современном мире, когда практически у каждого жителя планеты есть персональный телефон, было бы странно, если бы он не использовался для того, чтобы установить связь.

Часто такое происходит, когда между людьми при жизни существовала сильная эмоциональная привязанность. В большинстве описаний делается акцент на том, что такая попытка контакта обычно вызвана желанием сказать что-то важное, что не успел сказать при жизни или предостеречь от опасности.

Так, например, описан звонок, который был сделан отцом британской актрисы Иды Люпино спустя три месяца после кончины. Все это время женщина совершенно безуспешно пыталась найти в доме его завещание, написанное незадолго до смерти. Неожиданно раздавшийся звонок с неопределившегося номера голосом отца сообщил, в каком месте находится документ.

Часто подобные телефонные звонки происходят во время различных катастроф, когда печальное событие становится известно родственникам спустя какое-то время. Один из самых известных и официально задокументированных контактов случился 18 сентября 2008 года в Калифорнии. Там произошло столкновение двух поездов с большим количеством жертв. На протяжении 11 часов после катастрофы друзья и близкие одного из, как потом оказалось, погибших (Чарльза Пека) получали от него звонки. В общей сложности их было совершено 35, но каждый раз, когда человек брал трубку, звонок срывался, а перезвонить не представлялось возможным. Телефон был найден спасателем на месте трагедии и оказалось, что звонки совершались в то время, когда хозяин телефона был уже мертв.

Безусловно, происходящее в большинстве случаев можно объяснить техническим сбоем или механическим повреждением аппарата. Но как тогда квалифицировать звонки, когда человек утверждает, что слышал голос умершего близкого или, как в случае с завещанием, получил важную информацию.

Верить ли в возможность общения с покойником по телефону или нет, ваше личное дело. Главное, если такое случится, убедитесь, что в условиях развития современных технологий, вы не стали жертвой телефонных мошенников.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог