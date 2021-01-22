Солнце в Водолее: очень много напряженных аспектов

Транзит Солнца по знаку Водолея (20 января – 18 февраля) может стать тем фактором, способным расшевелить связку двух конфликтующих кланов планет, находящихся сейчас в двух знаках фиксированного креста – в Водолее и Тельце.

Солнце как источник жизненной энергии и личностных проявлений в коллективном знаке Водолея слабеет, становится плохо управляемым и, как ни в каком другом знаке, проявляет свои негативные свойства, создаёт условия для неожиданностей.

Уже в ближайшие две недели Солнце превысит месячную норму напряжённых аспектов – 23-24 января соединение Солнца с Сатурном, 26-го – с Ураном, а с 31 февраля по 2 февраля – с Марсом. Таким образом, можно уверенно говорить, что вся заключительная декада декабря потребует выдержки и терпения для того, чтобы не совершить ошибок, обойти конфликты и неприятности в самых разных ситуациях и жизненных сферах. Ведь кроме указанных аспектов Солнца будут в активном состоянии взрывоопасные связи Марса с Ураном и Юпитером (20-23 января).

Следующий знаменательный день – живописное, но очень опасное полнолуние 28 января, в котором Солнце и Луна выступают активаторами напряжённого квадрата Марса с Юпитером, находясь в точных аспектах к этим планетам. Таким образом в карте полнолуния заложены несколько сложных конфигураций, которые могут выстрелить в любой момент. Оппозиция между Солнцем и Луной на оси Юпитера и соединение Венеры с Плутоном вряд ли оставят нас без каких-то громких событий в политическом и публичном пространстве – этого просто не может быть! По-прежнему остаётся крайне напряжённой ситуация в сферах коммуникаций и связи, транспорта и особенно авиации, повышена вероятность пожаров, криминальных правонарушений и ДТП, а также метаморфоз в финансовом секторе. Очень осторожными и более внимательными в действиях в этот период стоит стать рождённым в конце января, апреля, июля ( с 31.07 по 1.08) и октября (с 31.10 по 1.11).

Транзит Солнца по Водолею традиционно соотносится с временем закладки новых планов – именно на этот период попадает и начало нового Восточного года, который в этом году стартует с новолуния 11 февраля.

И ещё одно важнейшее событие, попадающее на концовку прохождения Солнца по одиннадцатому знаку зодиака, – 17 февраля состоится первый аспект из трёхфазного цикла взаимодействий планет Сатурна и Урана, который становится в некотором роде одной из программ 2021 года, показывающей борьбу старых и новых порядков.

Serg Korablev